Bir şok daha

Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Hakan Ataöv dün geçirdiği kalp krizi sonrası 52 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde yaşamını yitiren Ataöv’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada “Çok üzgünüz, böyle bir haberi almaktan ötürü şaşkınlık içerisindeyim. Bakanlık dönemimde beraber mesai yaptık. Çok çalışkan, çok dürüst bir bürokrattı ve konusuna da hakimdi” dedi.

Hakan Ataöv’ün herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyleyen Ataoğlu şaşkınlık içeresinde olduklarını kaydetti.

Uzun yıllar Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunan Hakan Ataöv, Serdar Denktaş’ın da akrabası; Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarlarından ve halen Ankara’da KKTC Eğitim Ataşesi olarak görev yapan Rauf Ataöv’ün de kardeşiydi.

Bekar olduğu öğrenilen Ataöv’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ataöv, yarın öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.