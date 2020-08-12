Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayelerinde, Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar tarafından hazırlanan, Avrupa Konseyi’nde 1950-1974 yılları arasındaki Kıbrıs tartışmalarının yer aldığı “Kıbrıs ‘Avrupa’nın Aile Kavgası’” kitabının tanıtım etkinliği Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre önceki akşam saat 19.30’daki etkinlikte, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda gazeteci yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın hazırlanmasında ortaya koyduğu çaba nedeniyle Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar’a teşekkür etti.

Fırsat yakaladık

Akıncı, yapılan çalışmanın bir ilk olmasının önemine değinerek, devamının gelmesi yönünde çalışma başlatılmasından duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Akıncı, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetinin tüm çabalara karşın sonuçsuz kaldığını, 2004’ten sonra ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne asli olarak olmasa da bulunma fırsatı yakalandığını dile getirdi.

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesini ortaya koyduğu zaman uluslararası platformlarda kapıların açıldığını da gözlemliyoruz.2004 Annan Planı çalışmaları sonrası bize verilen tüm sözler yerine getirilemedi. Özellikle Avrupa kurumlarının Avrupa Birliği çerçevesinde vaat ettiklerinin hepsi yapılmadı bunun da altını çizmek gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde 2004 yılından sonra sınırlı olsa da Kıbrıslı Türklerin söz hakkı olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Kültürümüze katkı

Akıncı, “Belgesel niteliğindeki bu kitap kültürümüze yaptığımız bir katkıdır. Akademisyenlere, araştırmacılara ve siyasilere de önemli bir kaynak hizmeti sunacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu dönemde tam teşekküllü bir orkestra halini alarak ülke kültürel yaşamına büyük katkı sağladığını dile getiren Akıncı, yapılan konserlerin CD’lerinin toplumsal belleğe bir katkı olarak sunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Orbay tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın kuşları isimli belgesele, Niyazi Türkseven’in Kıbrıs Kuşları isimli kitabına, Tuncer Bağışkan tarafından hazırlanan Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri isimli kitabına da değinen Akıncı, çocuklara Çocuk Hakları Bildirgesi’ndeki haklarını öğreten “Haklarımı Biliyorum” isimli kitabın 50 bin adetinin ve iklim değişikliği sorunlarına dikkat çeken “Bu Benim Dünyam” isimli kitabın okullara dağıtıldığını anımsattı.

Nihat Nalbantoğlu tarafından kaleme alınan “Dezavantajlarına Rağmen Başarılmış Bir Hayat” ismiyle yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yaşam bulan ve engellilerle ilgili farkındalık yaratmaya yönelik hazırlanan kitaba ek olarak, Gülsen Bozkurt’un “Talasemi Sendromları”, Mehmet Barışsever’in “Kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi”nin okuyucuyla buluşturulduğunu dile getirdi.

Akıncı’ya teşekkür edildi

Etkinliğe Fransa’dan video ile bağlanan Kayhan Karaca, kitabın uzun yıllar süren arşiv çalışması sonucu ortaya çıktığını dile getirerek projeye inanarak destek veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.

Kitabın, Avrupa Konseyi tutanaklarının tasnif edilmesi sonucu hazırlandığını ifade eden Karaca, Kıbrıs sorununun 1960’lı yılların çok öncesinde dahi Avrupa Konseyi’nin gündeminde olduğunu anımsattı.

Kitabın Kıbrıslı Türklerin, Rumların, Yunanlıların, Türklerin ve Britanyalıların siyasi mirası olduğunu söyleyen Karaca, kitapta gerçekleşmiş tartışmaların orijinal arşivler belgesinde hazırlandığını ve içerisinde hazırlayanların yorumlarının bulunmadığını belirtti.

Araştırmalara ışık tutacak

Konuşmasında Kıbrıs sorunu düzleminde Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi’ndeki temsili ile ilgili bilgiler veren Mehmet Çağlar, kitabın içeriğinden bahsederek, öneminin altını çizdi.

Kitapta Kıbrıs Cumhuriyeti öncesi Kıbrıs’a dair tartışmaların belge formunda bulunabileceğini söyleyen Çağlar, bu belgelerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı himayelerinde kitapla buluşmasının bundan sonraki araştırmalara da ışık tutacağını kaydederek Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.