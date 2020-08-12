Hükümet eleştirildi

Meclis Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci öncesi gerçekleştirilen son toplantısında istihdamlar, döviz artışı ve ülkede bir süre yaşanan susuzluk gündemin ilk sıralarında yer aldı. Hükümet seçime yönelik istihdamlar yapmakla suçlanırken, döviz artışına karşın tedbir alınmadığı belirtildi.

Meclis’te İlk sözü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Pandemi sürecinde tarımın öneminin ortaya çıktığını ifade eden Arıklı, Tarım Sigortası Fonunun önemine de değindi, oylarının olumlu olacağını söyledi.

İstihdamlar konusuna da değinen Arıklı, bu konunun her seçim döneminde kanayan bir yara olduğunu dile getirdi.

Arıklı “Bu geminin batmakta olduğunu ne zaman anlayacağız” diye sordu ve kamu personel sayısıyla ilgili rakamları paylaştı.

Özyiğit: Döviz yükseldi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuyla ilgili söz alarak tarımın dört elle sarılmak gereken bir olgu olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dünyada kendi kendine gıda bakımından yeterli olan birkaç ülkeden dışardan et, saman ithal eden bir ülke haline geldiğini söyleyen Özyiğit, tarıma önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Özyiğit, dövizin de yükselmesiyle vatandaşın çok zor durumda olduğunu ifade etti, hükümetin bu konuda çalışma yapmasını talep etti.

Ataoğlu: Ciddi sayıda istihdam yapma kararı alındı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu, seçim yasakları arifesinde çok hızlı şekilde ciddi sayıda istihdam yapma kararı alındığını söyledi.

Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, basından istihdamların durdurulduğu kararını öğrendiklerini dile getiren Ataoğlu, geçmiş yıllarda da bunların yaşandığını ve bu istihdam kararlarının doğru olmadığını kaydetti.

Dövizdeki ciddi artışa da değinin Ataoğlu, dövizin bu rakamlara çıktığı bugünlerde turizm ve eğitimde yaşanan sıkıntılara değinerek, alternatiflerin neler olduğunu merak ettiklerini kaydetti.

Erhürman: Özel sektör çalışanı yok oldu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, bakanların genel kurulda yer almamasını eleştirdiği konuşmasında, bakanlardan sadece bir kişinin içerde olduğunu kaydetti.

Hiçbir bakanın burada olmadığını ve son günlerde kamuoyunda gündemde olan istihdamlarla ilgili soruları yanıtsız kaldığına işaret eden Erhürman, kararların basından mı öğrenileceği sorusunu sordu. Erhürman, bu istihdamların iptal edilip edilmediği konusunun net olunmamasının ise gazetecilere doğru bilgi verilmemesinden kaynaklanıp kaynaklandığının açıklanmasını istedi.

Ülkede işsizlik rakamlarına de değinen Erhürman, bundan sonra hükümet sıralarında kim oturursa otursun, bütçenin büyük kısmının kamu ödeneklere gittiğinin söylenmesi halinde kürsüden inmesini isteyeceğini vurguladı.

Büyük bir rahatlıkla bu istihdamların yapıldığı ve bu aralar sanayi arsalarının da dağıtılmaya başlandığı yönünde haberler geldiğini söyleyen Erhürman, özel sektör çalışanının yok olduğunu ve birçok kişinin düşük maaş ancak güvence altında kamuda çalışmayı tercih ettiğini savundu. Erhürman, bu memleketin sadece bugününün değil, geleceğinin mahvedildiğini kaydetti.

Şahali: 45 milyon TL borçlu

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Genel Tarım Sigortası Fonu ile ilgili konuşmasında, mevzuata kendilerinin yapığı değişikliklere işaret ederek, Maliye’nin fona 45 milyon TL borçlu olduğunu söyledi.

Fondaki kaynakların yerli yerinde olması gerekirken kasanın boş olduğunu kaydeden Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu ve Süt Endüstrisi Kurumu’nda da 50’şer milyonluk kayıplarla olduğunu kaydetti.

Şahali, rakamları görmek istediklerini ve yaratılan gelirlerin istenmeden verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Baybars: Ne halamın ne teyzemin kızı istihdam edilmedi

UBP’ye güvenmediklerini, HP’yi de yaptıkları ortaklıkla yaşayarak tanıdıklarını söyleyen Şahali, bir bakan yakının kendi çabasıyla değil de, başka bakan ukdesiyle istihdam edilmesinin, bu istihdamı meşru kılmadığını kaydetti.

Şahali, istihdamlarla ilgili konuşması sırasında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile karşılıklı tartışma yaşadı. Baybars, oturduğu yerden söz alarak, “ne halamın ne teyzemin kızı istihdam edilmedi” dedi.

İstihdam edilenin kim olduğu ile ilgilenmediğini dile getiren Şahali, gayri yasal istihdam etmenin cüretini nerden bulduklarını sordu.

Oğuz: Teknik çalışma nedeniyle su verilemedi

Tarım Bakanı Dursun Oğuz da Genel Tarım Sigortası’nın çiftçinin olduğunu ve hep öyle kalacağını vurgulayarak, imece kartın da kendilerinin değil özel bankaların bir çalışması olduğunu kaydetti.

Genel Tarım Sigortası’nın alacaklarının 48 milyon TL civarında olduğunu ve bunun peşinde olduklarını ifade ederek, 3 günlük teknik çalışma nedeniyle suların verilemediğini söyleyerek, ”Şahali de bugün gösterdiği hassasiyeti bakanken de gösterseydi” dedi.

2015-2020 döneminde aküferde artış olmasının sevindirici olduğunu, bunun ülke için de önem taşıdığını kaydeden Oğuz, Geçitköy Barajı’ndan 93-97 günlük su çekimini 70 civarına indirdiklerini belirterek bunu nasıl sağladıklarını anlattı.

Oğuz, tamir ve montaj çalışmalarının şu anki durumuyla ilgili bilgi vererek, takvimde herhangi bir sapma olmadığını yineledi.

Angolemli: Yasa ihlalleri oldu

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumu’na 7 kişi istihdam edildiğiyle ilgili bilgi aldığını ifade ederek, geçmişte de buna benzer yasa ihlalleri olduğunu ve sonucunda yaşananları anlatarak, bu işin ucunun bırakılamayacağını kaydetti.

Çeler: Seçim yatırımı

TDP Milletvekili Zeki Çeler, ülkede istihdamın bir seçim yatırımı olarak görüldüğünü, yapılması gerekenin hükümete kim gelirse gelsin istihdam için siyasilerin peşinden koşulmasının engellenmesi olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu: 28 belediyenin 19’unda mali sorun yaşanıyor

Daha sonra kürsüye gelen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Belediyesi’ne verilen avansla ilgili kendisinin Maliye Bakanı olarak yasaların kendisine verdiği yetkiden haberdar olduğunu ve kime ne kadar avans verebileceğini bildiğini kaydetti.

28 belediyenin 19’unun mali sorun yaşandığını ilk kez kendi döneminde protokol imzalanarak ödeme planı yapıldığını söyleyen Amcaoğlu, Maliye Bakanı olarak sıkışan hiçbir belediyeye sırtlarını dönemeyeceklerini ve yasal zeminde destek olacaklarını belirtti.