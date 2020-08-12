Laguna Balıkçı Barınağı TİKA’nın desteğiyle yapılandırılıyor

Gazimağusa’da Laguna bölgesindeki balıkçı barınağına rıhtım yapılıyor.

Laguna Balıkçı Barınağı’nda mesleği balıkçılık olanlar için 50 teknenin bağlanabileceği rıhtım, amatörler ve özel ilgi tekneleri için de ayrı bir rıhtım yapılacak, rıhtım yapılacak bölgedeki su derinliği de 2,5 metreye çıkartılacak. Çalışmalara mesleği balıkçılık olanların teknelerinin bağlanacağı rıhtımın yapımıyla başlanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, TİKA Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Taşkın Biçmen ve KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA’nın) destekleriyle yapılacak çalışmalara yönelik barınakta incelemelerde bulundu.

Oğuz: Bu çalışma bir ihtiyaçtı

Bakan Dursun Oğuz inceleme esnasında yaptığı açıklamada, “Bu çalışma bir ihtiyaçtı ve balıkçılarımızın yıllardır beklediği bir çalışmaydı” dedi.

Balıkçıların suya girmeden teknelerini rıhtıma bağlayabileceği bir yapının gerekliliği üzere kaynak arayışına girdiklerini anlatan Oğuz, projeye destek vermelerinden dolayı TİKA ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini sundu.

Çalışmalara geçimini balıkçılıkla sağlayanların teknelerinin kullanacağı 154 metre uzunluğundaki bölümden başlanacağını kaydeden Oğuz, sözleşmenin ilgili firmalarla bu hafta sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etti. Oğuz, bu bölüm tamamlandıktan sonra amatörler tarafından kullanılan rıhtımın yapımına geçileceğini söyledi.

TİKA’nın balıkçılara yönelik başka bir çalışması daha bulunduğunu belirten Oğuz, balıkçılara bugüne kadar sadece akaryakıt desteği verildiğini, bu yönde balıkçılardan şikayetler aldıklarını ancak devlet imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı daha fazla destek veremediklerini, TİKA’nın bu çerçevede mesleği balıkçılık olanlara ağ dağıtımına başlayacağını söyledi.

Vurana: 2017’de yıkıldı

Hayvancılık Dairesi Başkanı Gönen Vurana, Gazimağusa Limanı’nda balıkçıların sığınak olarak kullandığı rıhtımın 2017 yılında yıkıldıktan sonra balıkçıların Laguna’daki balıkçı barınağını kullanmaya başladığını anlattı.

Vurana, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma projesinin TİKA tarafından finanse edilmesinin onaylandığını kaydetti.

Küçükçavuş: Çok güzel bir görüntü

TİKA Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da çalışmalar tamamlandığında balıkçıların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında çok güzel bir görüntünün de ortaya çıkacağına inandıklarını, bu inançla hareket ederek projeyi onayladıklarını söyledi.

Biçmen TİKA’ya teşekkür etti

Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Taşkın Biçmen, bugüne kadar kimsenin Mağusa balıkçısının elinden tutmadığını belirtti ve Dursun Oğuz’a Mağusa balıkçılarının taleplerine gösterdiği hassasiyetten ve TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Atakan: Katkıda bulunacak

KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan ise balıkçıların sorunlarına anlayışla yaklaştığı için Dursun Oğuz ve desteklerinden dolayı TİKA’ye teşekkür etti. Atakan, çalışmanın bölgeye görsel olarak da katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi.

