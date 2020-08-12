Hastanenin çalışmaları izledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Güzelyurt Hastanesi’nin inşaatını ziyaret etti.

Pilli, Güzelyurt bölgesindeki temasları çerçevesinde ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne gitti.

Bakan Pilli, merkezi gezerek, buradaki eksikliklerle ilgili olarak yerinden incelemelerde bulundu.

Daha sonra Güzelyurt Hastanesi’ni ziyaret eden Bakan Pilli, 3. etap çerçevesinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu hastaneyi en kısa sürede bitirmek olduğuna vurgu yaparak, bu süreçte Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de güçlendirilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Güzelyurt halkının daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için eksiklikleri yerinden görmek ve Güzelyurt Hastanesi inşaatıyla ilgili bilgi almak için ziyaret gerçekleştirildiğini kaydeden Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde göz merkezi kurmak istediklerini, her branştan doktor ve bölüm sayısını da artıracaklarını ifade etti.

Pilli, Bakanlık olarak en büyük hedeflerinden birinin Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi olduğuna dikkati çekerek, hastanenin proje sıkıntısı, yapısal sorunları ve standartlara uygun olmayan durumlarının düzeltilmesinin zaman aldığını, pandeminin de araya girmesiyle 3. etap çalışmaların yeni başladığını açıkladı.

3. etap çalışmaları çerçevesinde hastane inşaatında büyük bir ilerleme olacağını belirten Pilli, 4. etabın hastaneyi tamamen bitirme etabı olacağını ve 4. etap için çalışmaların 2021 yılı başlarında başlatılacağını söyledi.

