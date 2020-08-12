Savaş tamtamları

Türkiye’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri ve dün akşam Yunanistan kıta sahanlığına girdiğine dair haberler bugünkü Rum gazetelerinde oldukça geniş bir şekilde yer buldu.

Alithia gazetesi “Yine Savaş Davulları- Türkiye Durumu İnatla Sıcak Olaya Götürüyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türk araştırma gemisi Oruç Reis’in dün akşam Yunan kıta sahanlığına girdiğini iddia etti.

Yunanistan silahlı kuvvetlerinin yüksek düzeyde alarmda olduğunu haber veren gazete, Yunan ordusundaki izinlerin ise iptal edildiğini belirtti.

Türkiye’nin Yunanistan karşısındaki meydan okumalarını tehlikeli bir şekilde artırarak “savaş davullarını” yine çalmaya başladığını ve amacının da sıcak bir olay yaşanması olduğunu öne süren gazete, Oruç Reis araştırma gemisinin dün gece geç saatlerde tek yanlı olarak ilan edilen “Kıbrıs MEB’inden” gelerek, Yunan kıta sahanlığına girdiği iddiasını yineledi.

Yunan savaş gemilerinin Türk gemilerinin hareketlerini takip ettiğini ve Türk gemilerinin kaptanlarını her 15 dakikada bir Yunan kıta sahanlığını terk etmeye çağırdığını kaydeden gazete, Türkiye’nin kışkırtıcı olduğu iddia edilen faaliyetleri konusunda her yönden tepki aldığını fakat umurunda olmadığının görüldüğünü ekledi.

Gazete, iç sayfadan “Oruç Reis Yunan Kıta Sahanlığında- Navtex ve Diplomasi Savaşları- Yunanistan ile Kıbrıs Koordine Oluyor- ABD: Türkiye Kışkırtıcı, Derinden Endişeliyiz- Başkan Erdoğan’ın Direktifiyle- Türkiye Durumu İnatla Sıcak Olaya Götürüyor- Yeni Krizin Günlüğü” başlıklarıyla geniş şekilde yer ayırdığı haberinde ise, Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığına girdiğini, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığından kaynakların dün “CNN Greece’e” doğruladıklarını öne sürdü.

Türkiye’nin Navtex yayımlayarak, Meis adası açıklarında büyük bir deniz bölgesini araştırmalar için başladığını da yazan gazete, Rum ve Yunan hükümetlerinin de anti-navtex’ler yayımlayarak, buna yanıt verdiklerini kaydetti.

Gazete, Rum Yönetiminin anti-navtex yayımladığını ve Oruç Reis gemisinin yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetlerine katılanlar aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarılacağını ilettiğini iddia etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ise gelişmeler konusunda Rum Dışişleri Bakanları Nikos Hristoduldis ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’yle telekonferans yöntemiyle görüştüğünü kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise dün öğlen saatlerinde konuyla ilgili gelişmeleri AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le görüştüğünü belirtti.

Gazete, Borrell’in daha sonra bir açıklama yaparak “Türkiye’nin faaliyetlerinin ne AB’nin, ne de Türkiye’nin çıkarına hizmet ettiğini” öne sürdüğünü ekledi.

Gazetelerin başlıkları

Fileleftheros: Çatışmanın Eşiğinde- Türkiye Yunanistan’la Gerilimi Tehlikeli Bir Şekilde Tırmandırmaya Çalışıyor- Oruç Reis Yunan Kıta Sahanlığında- Yoğun Diplomatik Çabalar Gelişme Halinde- Bıçak Sırtında- Ege’de Yunanistan ile Türkiye Arasındaki Durum Kırılma Noktasında- Doğu Akdeniz’de Önümüzdeki Saatler Kritik- ABD’den Sert Mesaj- Atina’dan Diplomatik Ralli- Almanya Hükümetinden Yoğun Endişe ve Öğütler.”

Haravgi: Meis Adası ile Kıbrıs Arasında Yeni Gerginlik- Savaş Gemilerinin Eşliğinde Oruç Reis’ten Sondajlar- Kiriakos Miçotakis’ten AB ve NATO’ya Telefonlar- Çavuşoğlu: Yunanistan-Mısır Anlaşması Olumlu- Yunanistan Hiçbir Şantaja Boyun Eğmeyecek- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’yi Yasadışı Faaliyetlerine Derhal Son Vermeye Çağırıyor- Dönmez İyi Şanslar Diledi- ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Hemen Oruç Reis’in Araştırmalarına Son Versin- Merkel’in Müdahalesiyle Duran Sondajlar Yeniden Başlıyor- Yeni Şafak: Sismik Gemiler Kahire-Atina Çizgisinin Karşısında Hareket Ediyor

Politis: Türkiye Çizgiyi Aştı- Oruç Reis Dün Yunan Kıta Sahanlığı İçerisine Girdi- Türkiye’den Gerginlik Sahnesi- ABD Dışişleri Bakanlığı Pozisyon Aldı.