Seçmen sayısı açıklandı

KKTC halkı 11 Ekim’de, 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini oylamak üzere sandığa gidecek. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu söylerken, seçim Coronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim ve halkoylaması takvimi de bugün başlıyor.

Aynı çerçevede seçim yasakları da bugün başlayacak.

Adaylık başvuruları 4 Eylül’de yapılacak ve YSK, geçici olarak adayları ilan edecek.

Kesinleşen adaylar 14 Eylül’de ilan edilecek, seçim ve halkoylaması propagandası 15 Eylül’de başlayacak.

Seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 26 Eylül’e kadar yayımlanabilecek. Seçim propagandası 10 Ekim’de sona erecek.

Ara seçim de yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), boşalan Gazimağusa ilçesinde 4, Girne ilçesinde 12 ve İskele ilçesinde 6 olmak üzere toplam 22 ihtiyar heyeti üyeliği için Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasının yapılacağı 11 Ekim’de ara seçim de yapılacağını duyurdu.

YSK’nın duyurusuna göre; ara seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması için hazırlanan takvim kullanılacak ve ara seçimlerin başlangıç günü 12 Ağustos, oy verme günü de 11 Ekim 2020 olacak.

Yerel ara seçimin Gazimağusa ilçesinde Tatlısu/Yalı Mahallesi için 4 ihtiyar heyeti üyeliği; Girne İlçesi’nde Girne/Zeytinlik Kesimi Mahallesi, Girne/Zeytinlik Köy Mahallesi ve Lapta/Alemdağ için 4’er ihtiyar heyeti üyeliği; İskele ilçesinde Dipkarpaz/Ersin Paşa Mahallesi ve Dipkarpaz/Sancar Paşa Mahallesi için 3’er ihtiyar heyeti üyeliği için yapılacağı kaydedildi.

Başkan Şefik: Maske muhakkak kullanılacak

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu belirterek, sandık sayısının önümüzdeki hafta yapılacak çalışmayla kesinleşeceğini belirtti.

Şefik, “Şu anda seçmen listelerini ilçelere yolladık. İlçelerde sandıkların sayısı ve kişilerin nerde oy verecekleri tespit edilecek. Çünkü ilave seçmen vardır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oy pusulasına bir mühür olduğundan dolayı her sandıkta seçmen sayısı maksimum 320’ye kadar olabilir” dedi

Anayasa Değişikliği ile Yüksek Mahkeme’de yargıç sayısını artırmanın mümkün olduğunu da kaydeden ve 11 Ekim’de bu değişikliğin de oylanacağını anımsatan Şefik, ülkedeki dava yüküne 8 yargıcın bakmasının ağır bir yük olduğunu söyledi.

Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik propaganda sürecinde adayların, siyasi partilerin Anayasa Değişikliğine zaman ayırıp ayırmayacaklarını bilemediğini de kaydederek, “Basında veya herhangi bir parti başkanının konuşmalarında bu konuya değindiklerini görmedim. Umarım siyasiler de bu konudaki düşüncelerini halkla paylaşırlar, izah ederler” dedi.

Narin Ferdi Şefik, pandemi nedeniyle seçimde dikkat edilecek kurallara da değinerek, “Maske muhakkak kullanılacak. Mühür ve kalem söz konusu olacağından her oy kullanmaya gelene eldiven verilecek” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik BRT’de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçimle birlikte halka sunulacak Anayasa Değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu.

En çok seçmen Lefkoşa’da

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu söyledi.

Şefik, 198 bin 867 seçmenin 6 ilçeye dağılımını şöyle aktardı:

Lefkoşa 63 bin 843, Gazimağusa 49 bin 958, Girne 42 bin 773, Güzelyurt 15 bin 16, İskele 20 bin 419, Lefke 6 bin 858.”

Oy vermeye gelene eldiven verilecek

Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde pandemi dolayısıyla alınacak olan tedbirlere ilişkin de açıklamada bulundu.

Şefik şunları kaydetti:

“Her oy vermeye gelene eldiven verilecek. Ki o eldiveni giyip o mührü ve kalemi eline alacak. Seçmen oyunu kullanıp oy pusulasını şeffaf sandığın içerisine attıktan sonra eldivenlerini çıkaracak kapının dışındaki çöp kutusuna atacak. Ve bu koşullarda seçimin rahat yapılabileceğini ümit ediyorum.”

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, seçimde sandık sayısının ne olacağının henüz belli olmadığını da söyledi.

Şefik, “Şu anda seçmen listelerini ilçelere yolladık. İlçelerde sandıkların sayısı ve kişilerin nerde oy verecekleri tespit edilecek. Çünkü ilave seçmen vardır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oy pusulasına bir mühür olduğundan dolayı her sandıkta seçmen sayısı maksimum 320’ye kadar olabilir. Önümüzdeki hafta yapılacak çalışma ile kesin sandık sayısı o zaman belli olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması basittir ancak bu koşullardan dolayı belki de birazcık daha mı azaltırız sandıklardaki seçmen sayısını. 300’ün altına düşmeyiz ama 320’de bırakır mıyız yoksa varsın daha az mı olsun deriz onu artık Yüksek Seçim Kurulu olarak önümüzdeki hafta belirleyeceğiz” dedi.

Anayasa Değişikliği ile Yüksek Mahkemede yargıç sayısını artırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Şefik, rakamı yüksek tutmalarının nedenin de yıllar içerisinde ikinci bir Yargıtay heyeti ve YİM heyetinin gerekebileceği olduğunu söyledi.

Seçim takvimi

YSK’nın açıkladığı takvim şöyle:

“Yarın: Seçimin ve halkoylamasının başlangıç tarihi;

1 Eylül: Siyasal partilerce aday saptanmasının son günü;

4 Eylül: Adaylık için başvurma günü;

4 Eylül: Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı;

6 Eylül: Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır);

13 Eylül: Adayların kesinleşmesi;

13 Eylül: Oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad çekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması;

14 Eylül: Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanı;

14 Eylül Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme;

15 Eylül: Seçim ve Halkoylaması propagandasının başlangıç günü,

20 Eylül: Siyasal Partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü,

21 Eylül: Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir).

26 Eylül: Seçim ve Halkoylaması ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü;

8 Ekim: Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü;

10 Ekim: Seçim ve Halkoylaması propagandasının son günü;

11 Ekim: Oy verme günü.”

