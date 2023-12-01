Yatacak yerleri de yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonu’nda ele geçirilen 750 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Duruşmada ikisi öğrenci, biri kaçak 3 zanlının hayatlarını idame ettirmek için uyuşturucu sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Chidera Kingsley Onyedimma, Chisom Mark Unachukwu ve Ifeanyi Stephen Omeh dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 13 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide Ali Hasan Bakar’ın evinde uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yaptıklarını, 6 gram hintkeneviri bulduklarını belirtti.

Polis, 14 Kasım’da zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı noktayı polise gösterdiğini, şubeye geri dönerken, kafede oturan Chidera Kingsley Onyedimma’yı tanıyıp, kendisine uyuşturucu verdiğini anlattığını söyledi.

Polis hemen harekete geçtiklerini, Onyedimma’yı kafede yakalayıp, üzerinde arama yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan aramada Onyedimma’nın iç çamaşırının içerisinde 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha sonra zanlının Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 2 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Zor şartlarda yaşıyorlar

Polis memuru, 3 zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 18 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, 3 zanlının yasa dışı yollardan güneye kaçan bir şahsın kirasında olan evde kalıp, uyuşturucu sattıklarını, kendilerine ait bir ikametgahları olmadığını belirtti.

Polis, zanlıların ifadelerinde güneydeki şahsın kendilerine uyuşturucu gönderdiğini, hayatlarını idame ettirmek için uyuşturucu sattıklarını anlattıklarını belirtti.

Polis, zanlılar tutuklandıktan sonra kaldıkları evin sahibinin güneyde bulunan şahıs adına kiraladığı sözleşmeyi tek taraflı iptal ettiğini belirtti.

Polis, zanlılardan Chidera Kingsley Onyedımma, Chisom Mark Unachukwu’nun öğrenci olduğunu, Ifeanyi Stephen Omeh’in ise 11 Kasım 2022 tarihinden beri izinsiz olduğunu açıkladı.

Polis memuru, güneydeki şahsın yanı sıra Pakistanlı bir kişinin daha arandığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, miktarın yüksek olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde yasa dışı yollardan güneye kaçabileceklerini, ayrıca kalacak yerleri olmadığını da belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 buçuk ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.