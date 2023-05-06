Barcelona’dan İthal etmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, geçtiğimiz Ağustos ayında, 10 kilo hintkeneviri ve 50 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Cumhur Güryeler, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl hapse mahkum edildi. Mahkemede, İngiltere’de biri tarafından yönlendirilen zanlının İspanya’nın Barcelona kentine gittiği, 2 gün kaldıktan sonra uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’a getirdiği ve karayolu ile KKTC’ye geçirmeye çalıştığı esnada yakalandığı anımsatıldı. Mahkeme, sanığın işlediği suçun vatandaşları tedirgin eden ve kamu düzenini bozan suç türü olduğuna ve mahkemelerin gündeminde ilk sırada olduğuna dikkat çekti.

Bin Sterline aldı

Mahkeme heyeti, uyuşturucu suçlarının her geçen yıl daha da arttığına vurgu yaptı. Olguları aktaran mahkeme, sanığın, Barcelona’ya giderek bin Sterlin karşılığında uyuşturucu maddeleri ülkemize getirdiğini, maddi çıkar amaçlı hareket ettiğini, uyuşturucu ticaretinin bir parçası olduğunu vurguladı. Miktarın oldukça külliyatlı olduğunu ve polisin ele geçirmemesi halinde yüzlerce kişinin zehirleneceğine dikkat çeken mahkeme, sanığın sağlık durumu ve diğer hafifletici nedenleri de göz önünde bulundurduktan sonra, 9 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.

