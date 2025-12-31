Barış Gücü cesaret veriyor

Dışişleri Bakanlığı; Rum çiftçilerin, Alayköy’ün 3 kilometre batısında, “Mammari” bölgesi olarak da bilinen yerde KKTC topraklarını ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlık, Rum çiftçilerin kendilerine engel olmak isteyen polisin ve askeri personelin üzerine traktörlerini sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, uzun yıllardır ara bölgede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında sınır ihlallerine sessiz kalan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) Rum tarafına cesaret verdiğini belirtti.

Türk tarafının protesto, çağrı ve itirazlarına rağmen BMBG'nin bir kez daha tarafsızlık görevini yerine getirmediğini, Rumlara fırsat tanıdığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, bu tutumun da sınır ve ara bölge ihlallerini devlet eliyle sürdürmeye devam eden Rum Yönetimi’nin de BM nezdinde protesto edildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“8 Kasım 2025’de Denya’da yaşanan ve tarafımızca BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilen KKTC sınır ihlaline ek olarak, 29 Aralık 2025 tarihinde Rum çiftçiler bu kez de Alayköy’ün 3 km batısında araçlarıyla sınırımızı ihlal ederek girdikleri KKTC topraklarında izinsiz tarım yapma girişiminde bulunmuşlardır.

Bilindiği üzere, ara bölgede tarımsal faaliyetin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ve makamlarımız arasında varılmış olan mutabakat çerçevesinde belirlenmiştir. Bu mutabakat ile gerek Türk, gerek Rum çiftçilerin ara bölgede tarım faaliyeti yapabilecekleri alanlar açıkça ortaya konmuştur. Rumlar bu anlaşmayı ihlal ederek, bunun da ötesinde Kıbrıs Türk sınır hattını geçmiş, KKTC topraklarına girmiş ve kendilerine engel olmak isteyen polisimiz ve askeri personelimizin üzerine traktörlerini sürmek suretiyle polis mensuplarımız ve askerimizin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmıştır.”

BM, Rum Yönetimi’ne cesaret veriyor

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türk tarafının yıllar içerisinde BM nezdinde yaptığı sayısız sözlü ve yazılı protesto ve itirazlara işaret edilerek, şunlar da paylaşıldı:

“Bunlara rağmen, BMBG, Rum yönetiminin ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kalmakta ve bu ihlalleri durdurmayarak Rum tarafına cesaret vermektedir.

BMBG’nin, tüm protesto, çağrı ve itirazlarımıza rağmen bir kez daha tarafsızlık görevini yerine getirmeyerek Rumlara fırsat tanıyan tutumu, Rum yönetiminin sınır ihlallerine karşı hiçbir önlem almayan ve ilaveten ara bölge ihlallerini devlet eliyle sürdürmeye devam eden yaklaşımı, geçmişte olduğu gibi bir kez daha BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilmiştir.”

