Ülke çöktü

Ömer KADİROĞLU

Turizm kenti Girne çarşısında faaliyet gösteren işyerleri, satışların yok denecek kadar azalmasından şikayetçi. Çarşıda faaliyet gösteren esnafa göre; 1974’ten bu yana en kötü dönem yaşanıyor. Çoğu işyeri sahibi dükkan kirasını ve elektrik faturalarını ödeyemez duruma geldi… Satışların yok denecek kadar azalması nedeniyle kepenk indirenlerin sayısı da artıyor.

Diyalog muhabirine konuşan Girne esnafı; Coronavirüs salgını sonrasında başlayan olumsuzlukların hala devam ettiğini belirtiyor. Alım gücü düşen yerli halkın alış-veriş yapamaz duruma geldiğini ifade eden esnaf, turizmde eski canlılığın görülmediğini söylüyor ve hükümetin ‘piyasayı ucuzlatacak’ önlemler almasını istiyor.

Ne dediler?..

Cebrail Çoksuer

“Girne’de yaklaşık 10 yıllık esnafım. Şu anda işlerimizin hiç tadı tuzu yok. Sigorta yatırımlarımızı yapamayacak durumdayız. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz durumdadır çünkü siftahsız kapattığımız günler oluyor. Bu ay 5 bin 250 TL elektrik faturası geldi ve kazanç olmadan nasıl ödeyeceğimizi bilmiyorum. Girne eski Girne değil. Girne için kimse hiç bir şey yapmıyor. 1974 yılından beri kimse Girne için çalışmıyor. Ekonomik yönde kötü durumdayız. Küçük esnafa özellikle bu dönemde destek olunmalıdır çünkü işlerimizi ayakta tutmak imkânsız hale geldi. Kiralarımızı bile ödeyemez durumdayız.”

Süleyman Meşe

“Girne’de pandemi öncesinde dükkân açtım ve pandemi nedeniyle dükkânı kapattım. Bir umutla açtığım iş yerimi kapatmama rağmen hala vergileri ödemek için uğraşıyorum. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Ekonomi olarak esnaflar iyi durumda değil. Elektrik, vergiler, akaryakıt ve diğer tüm ihtiyaçlara hemen hergün zam geliyor ve herkes çaresiz durumda. Bugün hala sterlin ile kira isteniyor ve içinden çıkılmaz bir haldeyiz. Esnafın sıkıntısı büyük ve yetkililerden çözüm bekliyoruz. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için vergi indirimleri ve destekler yapılması gerekiyor.”

Batuhan Yaman

“Şu an işlerimizde ciddi bir düşüş var. Ekonomik kriz nedeniyle insanlarda alım gücü kalmadığı için işlerimizde ciddi bir düşüş oldu ve giderlerimizi karşılayamıyoruz. Kira, Elektrik, su ve benzeri giderlerimiz için sıkıntılar yaşıyoruz ve en sonunda kapatacağız gibi görünüyor. Sokaklarda insan yok eskisi gibi kimse buralara gelmiyor. Küçük ölçekli esnaflara kira, vergi, elektrik gibi alanlarda indirimler veya esnafa destek olunması gerekiyor.”

Selahattin Bal

“Girne’de yaklaşık 34 yıldır esnafım ancak şu anda işlerimiz hiç iyi değil. Kendi işlerim daha önce çok iyiydi ancak yer değiştirip Girne bölgesine geldim ve o günden bu yana geçen 15 yılda işlerimiz hep kötüye gitti. Bulunduğumuz yer Girne’nin göbeği ancak buraya kimse gereken önemi vermiyor. Girne’nin Beycanlar bölgesi olarak bilinen bu yer turizm kentine yakışır değil resmen bir harabe yere döndü. Devletin yetkilileri özellikle Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Belediye’nin turizm kenti Girne’ye hak ettiği değeri vermelidir. Müthiş bir pahalılık var ve insanların alım gücü düştüğü için işlerimiz olumsuz etkileniyor. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz durumdadır. Emekli maaşımla bu işyerimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Elektrik kurumu bu ay herkesi mahvetti. Bu kurum bu şekilde çalışmaya devam ederse halkın cebini boşaltır ve birileri kazanır. Elektrik Kurumunun derhal özelleştirilmesi lazım. Diğer yandan da küçük esnafın ayakta durabilmesi için devletin destek olması gerekiyor.”

Hıdır Kurnaz

“Girne’de 7 yıldır esnafım ve gittikçe işlerimiz kötüye gidiyor. Ufacık bir dükkâna 9 bin 700 lira elektrik faturası geldi. Üretimde kullandığımız malzemeler, akaryakıt ve diğer giderlerimizi gelirlerimiz karşılamaz durumda. İşin içinden çıkılamaz bir hale geldik. Her gün bir önceki günü arar durumdayız. Öğrenci ve turistle ekonomisi ayakta duran bir ülkede öğrenciler artık buraya gelmek istemiyor çünkü Sterlin üzerinden kira isteniyor ve bunu artık kimsenin bütçesi kaldırmaz. Biz esnaflar da kira, elektrik, su gibi giderleri nasıl karşılayacağız bilemiyor işin içinden çıkamıyoruz. Geçen ayın elektrik faturasından kalan bakiyemi zor bela geçen gün ödedim. Ekonominin düzelebilmesi için bilet fiyatlarının düşürülmesi ve bu ülkeye insan gelmesini sağlamaları, küçük esnafa destek olmaları, bazı alanlarda vergi indirimleri yaparak piyasayı ucuzlatmaları gerekiyor. Bunun olmaması halinde kısa bir süre sonra iş yapabilen esnaf kalmayacak.”