Baş müşteri yabancılar

Serdar Şengül

Yerli halkın önemli bir bölümü, daha ucuz et ve sebze için güneye geçerken, bu durum Lefkoşa açık pazardaki esnafı da etkiledi. “Eskisi gibi yerli müşterimiz yok” diyen esnaf, bunun yerine Pakistanlı, İranlı, Afrikalı ve Rus müşterilere satış yaptıklarını söyledi.

Esnaf ne dedi?

Mustafa Bayur

“Şu an Rum tarafında Rum Tarım Bakanlığı bütün çiftçilere teşvik için dönüm başına 2 bin Euro veriyor. Bu teşvik ürünleri ucuzlatıyor. Ancak bizde teşvik yok. İnsanlarımız oradan alışveriş yapmaya devam ederse Rum ordusu güçlenecek. Lütfen akıllanalım ve güneyden alışveriş yapmayalım.”

Ali Emin

“Pazarda balık satıyorum, gözlemlediğim kadarıyla sebze ve et fiyatları güneyde ucuzlayınca Rum müşterilerimiz ve Kıbrıslı Türk müşterilerimiz azaldı. Haliyle bizde şu anda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Halkımız çok zor durumda; akşamüstü çürük sebzeleri almak için sırada bekliyorlar, bunlar bizim gerçeklerimiz oldu. Şu an Çupira’nın kilosu güneyde 4 euro kuzeyde 6 euro bu durumda orası ucuz oluyor. Yetkililer inşallah önlem alır.”

Uğur Çolak

“Rum tarafında bazı şeyler ucuzlamış olabilir ancak bu durum beni endişelendirmiyor. Arkamızda 90 milyon nüfuslu kapı gibi Türkiye var. Halkımızın ucuz ürün almasını istesem de Rum tarafındaki sebze ve etin hijyenik olduğunu sanmıyorum bence, halkımız bilinçli olmalı.”

Halil Coşkun Alaslan

“Hem çiftçiyim hem de hayvancılık ile uğraşıyorum. Güney şu anda birçok ürünü bizden daha ucuza satıyor. Çünkü bizim tarım ve hayvancılığımızda yıllardır yanlış politikalar yapıldı, bu sıkıntıları yaşamamız çok normal. Nüfus patladı, hayvan sayısı da yetmiyor. Rum tarafı çiftçisini hayvancısını mutlu etmeyi biliyor ama bizim tarafta bu gerçekten çok az. Bunun önüne geçilmesi için Tarım Bakanını göreve çağırıyorum.”

Yunus Adalı

“Hayat pahalı ve insanlar Rum tarafına gidiyor, bu çok normal… Bizim ülkede denetim yok, esnafım ve ucuz olan ürünü ben bile bulamıyorum artık. Çok normal ki insanlar güneye kayıyor yapacakları bir şey yok. Keşke bizde geçsek ve oradan ucuz ürün alsak. Devletime sesleniyorum; lütfen esnafı da halkı da artık kalkındırın.”

Cahit Özdemir

“Benim zaten Kıbrıslı Türk müşterim yok. Benim müşterim şu an İranlı, Rus, Rum, Pakistanlı ve diğer yabancılardır. O yüzden zaten piyasada Kıbrıslı Türk yok anca seçim zamanında uyanıyor bazıları ne diyelim ki artık bizde barınamayacağız burada; ya göç edeceğiz ya da başka çare bulacağız.”

Pazar yerine dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Salatalık: 70 TL

Domates: 60 TL

Acı biber: 75 TL

Kolokas:50 TL

Brokoli: 30 TL

Sarma: 20 TL

Çiçek: 20 TL

Pancar: 35 TL

Havuç: 25 TL

Muz: 55 TL

Elma: 35 TL

Kivi: 70 TL

Armut: 60 TL

Nar: 35 TL

Mandalina: 20 TL

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 11:05