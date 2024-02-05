Vatandaşlarla sohbet etti

Hulusi Akar başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Maraş’ı gezen Komisyon üyelerine eşlik etti.

Açıklamaya göre, gezide Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de yer aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Maraş ziyaretinde bölgedeki son çalışmalar hakkında bilgi alırken, vatandaşlarla da sohbet etti.

Akar, burada yaptığı açıklamada bugünlere gelinmesinin kolay olmadığını belirterek, bir çok Mücahit ve Mehmetçiğin şehit verildiğini anımsattı ve şehitleri rahmetle andı.

Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu ve bu davanın Türk milleti ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerini KKTC’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, “Ne mutlu Türk’üm diyene ifadesiyle hepimizin Türk milletiyiz” dedi.