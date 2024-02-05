39 araç trafikten men edildi

Polisin trafikte yaptığı denetimler sonucunda toplam 415 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 7 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi. Polis açıklamasına göre, ülke genelinde önceki gün toplam bin 968 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin 262’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 105’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimler sırasında 7 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten alıkonuldu.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Bu arada Yenierenköy Sipahi Ana Yolu’nda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kamber Kandil (E-45) kafatası ve boynunda kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza saat dün saat 16.00 civarında, Yenierenköy-Sipahi anayolu üzerinde meydana geldi.

Halil Galata, (E-35) 89 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SE 796 plakalı çift kabin araç ile tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yaptı.

Sürücünün o esnada ana yol üzerinde Sipahi istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyretmekte olan Kamber Kandil (E-45) yönetimindeki UN 219 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu kaza gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kamber Kandil, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, kafatası ve boynunda kırık teşhisi nedeniyle, cerrahi serviste müşahede altına alındı.

SE 796 plakalı araç sürücüsü Halil Galata tutuklandı.



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 09:21