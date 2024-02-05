Alkollü bir şekilde araç kullanarak, trafik kazası yapan Sierra Lone vatandaşı 20 yaşındaki lfred Daramy’inin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından tutuklanan zanlının neden olduğu kazada yaralanma olmadığı ancak toplam 70 bin TL tutarında maddi hasar oluştuğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 3 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, cadde boyunca RB 721 plakalı araçla birinci şerit içerisinde 134 promil alkollü içki tesiri altında seyreden zanlının, Okmar Market önüne yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Polis, aracının kontrolünü kaybeden zanlının soldan ikinci şerit içerisine giriş yapması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Çağlar Özgökçen’in yönetimindeki LZ 406 plakalı aracın sol yan kısmına çarptığını ifade etti.

Maddi hasar oluştu

Polis, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, meydana gelen kazada yaralanma olmadığını ancak maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının RB 721 plakalı aracında 50 bin TL, LZ 406 plakalı araçta ise 20 bin TL maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Polis, kazayla ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti.

Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu beyan ettiğini ancak herhangi bir belge ibraz edemediğini, bu nedenle ülkedeki ikamet durumunun da araştırılacağını kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

