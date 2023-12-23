Dünya buna saygı duymalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşadığı acıları unutmayan Kıbrıs Türk halkının 1960 öncesine de 1974 öncesine de dönmek istemediğini vurgulayarak, “Geleceğimizi ayrı devlet çatısı altında görüyor, onun için iki devletli siyaset diyoruz. Dünya Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymalı “ dedi.

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, muharip derneklerden temsilciler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra törende, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da konuşma yaptı.

Benan: Ayvasıl’da tek Türk bırakılmadı

Benan, EOKA’nın Kıbrıslı Türklere yaptığı ilk katliamla Ayvasıl’da tek Türk bırakılmadığını, 10 yaşından 90 yaşına kadar insanların öldürüldüğü, gömülecekleri çukurların bile bu insanlara kazdırıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar Türk kimliğini ve varlığını korumak için tüm imkansızlıklara, yokluklara ve binlerce şehide rağmen örnek bir direniş ve dayanışma sergilediğini kaydeden Benan, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış geldiğini kaydetti.

Tatar: Yaşananlar tüyler ürpertici

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Ayvasıl’da yaşananların tüyler ürpertici olduğunu söyleyerek, “Bunları tekrar yaşamamak için hassasiyetlerimizi birlik ve beraberlik içinde dile getirmemiz, sürdürmemiz çok önemli” şeklinde konuştu.

1960 kuruluş anlaşmasının mürekkebi kurumadan Kıbrıslı Türklerin katliamdan geçirildiğini, Rumların burayı Yunanistan’a bağlamak istediğini belirten Tatar, “Nitekim hala bunu hayal edenler var” dedi.

“Biz 1960 öncesine de 1974 öncesine de dönmek istemiyoruz” diyen Tatar, “Dünya Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymalı. Biz kendi devletimizin çatısı altında, Anavatanımızın garantörlüğüne, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki varlığına önem veriyoruz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz” şeklinde konuştu.

Töre: Yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde katledilen 21 Kıbrıslı Türk’ün şehit edilmesinin 60. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre, Ayvasıl’da (Türkeli) yaşananların adadan Türk varlığını ortadan kaldırmak için uygulanan sinsi bir planın parçası olduğunu kaydetti.

Töre, Rum- Yunan barbarlığının ada geneline yayılarak soykırıma dönüştüğünü ancak Mücahidin ve Mehmetçiğin kavuşması ile bu katliamlara dur denildiğini ifade etti.