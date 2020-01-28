257 bin 751 lirayı  10 yılda ödeyecek

Suna ERDEN

Yıllar önce ölen amcası İsmail Hakkı Kaptan’ın malul emekli maaşını çekmeye devam ederek, devleti zarar uğratan 47 yaşındaki Hasan Kaptan hakkındaki dava karara bağlandı. 2011 yılında vefat eden amcasının ölümünü bildirmeyip, 7 yıl süreyle maaşını almaya devam eden ve toplamda 257 bin 751 TL alarak devleti dolandıran sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın ayrıca maaşının yüzde 70’i ile 10 yıl boyunca devlete geri ödeme yapacağı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sağlık Bakanlığı- Sosyal Sigortalar nezdinde arşiv incelemesi yapıldığı, İsmail Hakkı Kaptan’ın 18 Ocak 2011 yılında öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Yapılan arşiv incelemesinde ölüme dair beyan bulunmadığı ve her hangi bir yoklama kâğıdı da olmadığı belirtildi.

Sanığın, merhum amcası ile ortak hesaplarının olduğu, bu hesaptan para çektiği kaydedildi.

Sanığın, 2011’den 2018 yılı Nisan ayını kapsayan 7 senede toplam 257 bin 751 TL maaş çektiği belirtildi.

Planladı, yaptı

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği, “sahtekârlıkla para ve eşya temini” suçunun 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, sanığın akrabası olan İsmail Hakkı Kaptan’ın 18 Ocak 2011 yılında ölümünü ilgili Sosyal Sigortalar Dairesine bildirmeyip, 7 yıl 4 ay boyunca 89 davaya konu suçu işleyip, sahtekârlıkla 257 bin 751 TL’yi hakkı olmadan alıp, devleti zarara uğrattığını belirtti.

Yargıç Sağer, sanığın suçu planlayarak işlediğini ifade etti.

Geri ödeyecek

Sağer, sanık Hasan Kaptan’ın maaşının yüzde 70’i ile 10 yıllık sürede Sosyal Sigortalar Dairesi’nin zararını ödeyecek olmasını kısıtlı bir şekilde lehine değerlendirdiğini söyledi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Sağer, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Sağer, ilgili daire personelinin ihmali olup, olmadığına ilişkin soruşturma başlatılmasına emir verdi.