‘Yapmadım’ diyor

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu iki gün üst üste bıçaklayarak öldüren Bilge Lord Kunduracı’nın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair kararın verilmesinin ardından sanık dün itham edildi.

Mahkemenin, sanığın akıl sağlığının yerinde, davayı ve aleyhine getirilecek suçlamaları anlayabilecek düzeyde olduğuna dair kararı üzerine itham edilen Kunduracı, “Oğlunuzu bıçaklayarak öldürdüğünüzü kabul ediyor musunuz? sorusuna hayır cevabını verdi.

Sanığın aleyhine getirilen tüm davalara “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını vermesi üzerine Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı yarına erteledi.

Ne olmuştu?

Olay 2018 yılı Mayıs ayında Gönyeli’de sanığın oğlu ile yaşadığı evde meydana gelmişti. Ayrılma aşamasında olduğu eşine kızdığı iddia edilen sanık, 7 yaşındaki oğlunu 26 Mayıs akşamı bıçaklamış ancak bir süre sonra eylemini yarıda kesmişti. Sanık, 27 Mayıs’ta ise eylemine devam edip, oğlunu tekrar bıçaklayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından tutuklanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmiş, avukatı bu yönde mahkemeye taleplerde bulunmuştu.