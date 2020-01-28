Davaları ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik Şube ekipleri, tarafından yapılan operasyon sonucunda tasarruflarında 2 buçuk gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilen Rakan Muhammad Faad ile Muhammad Marwan Shanin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 21 Ocak 2020 tarihinde, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek bir öğrenci yurdu odasına operasyon düzenlediklerini ve Raman Muhammad Faad’ın tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Rakan Muhammad Faad’ın uyuşturucu maddeyi Muhammad Marwan Shanin’den aldığını itiraf ettiğini hatırlatan Üreten, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 6’şar bin TL nakdi kefalet ödemeleri şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.