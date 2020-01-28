Gençliği gitti

Ülkeye gelir gelmez bir günde üç süpermarkete sahte çek verip alış veriş yapan ve para üstü alan Oğur Çağlar’ın cezası belli oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda, 3 Temmuz 2016 tarihinde ülkeye giriş yapan sanığın, 4 Temmuz’da üç büyük süpermarkete gidip, her biri Bin 820 TL değerinde olan 3 sahte çeki tedavüle sürdüğü belirtildi.

Sanığın, yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri alıp, çek meblağının geri kalan kısmı için nakit para aldığı, 5 Temmuz tarihinde de ülkeden çıkış yaptığı kaydedildi.

Aranan şahıs ilan edilen sanığın 16 Ekim 2019 tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Ticari hayata zarar veriyor

Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapıp, çek ile alış verişin ekonomik hayatın bir parçası olduğunu, bu tür suçların ticari hayata zarar verdiğini ifade etti.

Gazi, ekonomik hayata zarar veren bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.