Başarıya ödül

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, 2026 yılının 1 Ocak -19 Şubat dönemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla cürümlerin yüzde 11 azalma ile 304'ten 270'e gerilediğini, kabahatlerin ise yüzde 43 azalma ile 356'dan, 202'ye gerilediğini söyledi. Adalıer; genel olarak suç oranlarında yüzde 30 azalma olduğunu belirtirken, ölümlü trafik kazalarının 2026 yılı 1 Ocak -19 Şubat döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla 11'den, 2'ye düştüğünü, bunun yüzde 82 azalma anlamına geldiğini kaydetti.

Adalıer; Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmesinde Polis teşkilatının son dönemde, suçluların hızlı bir şekilde tespit edilip, adalete teslim edilmesi ve trafikte can kayıplarının yaşanmaması yönündeki başarılı icraatlarından dolayı kendisine takdim edilen plaketi tüm personeli adına kabul etti. Polis teşkilatında tüm üst düzey mensuplarının hazır bulunduğu plaket takdim töreninde konuşan Reşat Akar “Polis teşkilatı halkımızın en çok güvendiği bir kurumdur” dedi.

Gönüllü trafik denetçiliğinin de trafik kazalarında düşüş sağladığını işaret eden Adalıer, “Trafikte sıfır can kaybı hedefliyoruz” dedi.

Adalıer, ülkede, bugüne kadar, geçen yılın aynı dönemine göre, genel suç oranlarında yüzde 30, ölümlü trafik kazalarında da yüzde 82 oranında azalma olduğunu söyledi.

Halk polise güveniyor

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, ziyarette, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve polis teşkilatı yetkililerine teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Cemiyet hakkında bilgi veren Akar, tarafsız ve bağımsız bir örgüt olarak bazı dönemlerde bazı kurumları teşvik ve motive etmek amacıyla plaketler verdiklerini anlattı.

Polisin de özellikle son dönemde üstün başarılara imza attığını, bundan gurur duyduklarını ifade eden Akar, ülkede meydana gelen suçlara işaret etti ve bunlara karşı güvenilecek yegane kuruluşun polis teşkilatı olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının eksiklerine rağmen suçluları kısa sürede tespit edip yargıya havale ettiğini belirten Akar, kamuoyu araştırmalarında da KKTC’de en güvenilir kurumlar içinde ilk sırada polisin ve yargının geldiğini kaydetti.

Ülkede huzurlu bir yaşam için polis teşkilatının güçlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda her türlü desteği gazeteciler olarak vermeye devam edeceklerini söyleyen Akar, polisin her alandaki başarılı çalışmalarına destek amacıyla temsili bir başarı plaket sunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hizmetler kararlılıkla devam edecek

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de, Polis Genel Müdürlüğü olarak geçmişten bugüne aynı kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Toplum destekli polisliğin önemine işaret eden Adalıer, vatandaşların desteği ve yapıcı eleştirisinin önemli olduğunu kaydetti.

İletişim, paylaşım ve sivil toplum örgütlerinin katkısının da önemli olduğunu ifade eden Adalıer, toplumun desteğiyle polisin her alanda hizmet verdiğini; trafik, turizm, adli alanda da bu desteğin olumlu yansımaları olduğunu belirtti.

Adalıer, projelere destek veren tüm ilgililere ve polis örgütü personeline de çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026, 09:43