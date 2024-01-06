Başbuğ ‘Dur’madı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite kampüsünde eski sevgilisiyle tartışan Bağbuğ Kurtbey Dur, genç kadını önce darp etti, ardından, “final sınavların bitince buradan gideceksin, yoksa seni öldüreceğim” diyerek tehdit etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Kaya, zanlının, 1 Ocak 2024 tarihinde, üniversite kampüsü içerisinde tartıştığı eski sevgilisi F.K. isimli genç kadının yüzüne tokat atıp, vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının, genç kadına hitaben, “finallerin bitince burdan gideceksin, yoksa seni öldüreceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının, 20 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.