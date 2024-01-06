20 günde yargı

Gemikonağı’nda meydana gelen olayda kardeşinin ve yeğeninin kavga ettiği şahısları sosyal medya üzerinden yazdığı mesajla tehdit eden, bir gün sonra da ülkeye giriş yaparken Girne Turizm Limanı’nda yakalanan Ersin Akgönül dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, hem zanlının hem de diğer tarafından güvenliği ve başka olayların yaşanmaması için tutuklu yargı talep etti. Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemede detayları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 3 Ocak 2024 tarihinde Gemikonağı’nda meydana gelen olayda evden çıkarılmak istenen kardeşi Emre Akgönül ile 16 yaşındaki yeğeninin karıştığı yaralama olayı ile ilgili sosyal medyaya yayımlanan habere yorum yapan M.Ö.’isimli şahsa tehdit içerikli mesaj yazdığını açıkladı.

Polis, zanlının olayda yaralanan İdris Oral ve Metin Oral’ı kastederek, M.Ö.’ye “Arkadaşlarını ziyarete git, onları bir daha göremeyeceksin. Ben oraya gelince her şey yaşanacak amca, onları fazla savunma, o 3 kardeş adamsa yarın evdeyim” şeklinde tehdit içerikli mesaj yazdığını açıkladı.

Polis, zanlının bu mesajın akabinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken, yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede yaptığı yorumun görüldüğünü söyledi. Polis, olayın daha da büyümemesi hem zanlının hem de karşı tarafın güvenliği için 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.