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9 yıl uğraştım 

İş adamı Salih Kayım, Rum mülkü almak için KKTC’de karşılaştığı zorlukları anlattı

9 yıl uğraştım 
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İş adamı Salih Kayım, Gazimağusa’daki işletmesini yaptığı restoranı rahibinden satın almak için 9 yıl uğraştığını söyledi. Kayım, “Rum şahıs satmak istedi ancak hükümetler karşı çıktı. 9 yıl sonra dönemin başbakanından rica ettim ve nihayet satın alabildim” dedi. Kayım, restoranın hemen yanındaki arsayı da almak için çok çabaladığını ifade etti. 
İş insanı Kayım, İçişleri Bakanlığı’nın talebine 8 Ağustos 2023 tarihinde yazılı yanıt verdiğini ifade ederek, “ Rum mülkünü satın alma talebimin yasal olmadığını söylediler. Eğer böyle yasaklar olmasaydı kuzeydeki Rum mülklerinin çoğu Türkleştirilmiş olacaktı” dedi. 
 

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