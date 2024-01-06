‘Konu çok ciddi’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Akan Kürşat’ın tutuklanmasının birçok olumsuzluğa neden olabileceğini ifade ederek, hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Özersay, ancak yetkililerinin olayı görmezden geldiğini dile getirdi.

HP lideri Özersay şunları söyledi:

“Kuzeyde yabancılara çok yoğun bir biçimde mal satışı ön plana çıktığı için Rumlar panik yaşadılar. Bu nedenle bazı tedbirler aldılar.

Kürşat’ın tutuklanması Rumların aldığı tedbirlerle ilgilidir. Bu tutuklamayı Larnaka’da uygulamak işlerine gelmedi.

Avrupa tutuklama emrinin tüm AB ülkelerinde geçerli olduğunu göstermek istediler.

Korku salmaya çalışıyorlar ancak bunun çok ciddi olumsuz yansımaları olabilir.

2004-2005 yılında güneyde bir mahkeme, kuzeydeki Rum malları ile ilgili karar aldı, AB ülkesi olduğu için güneydeki mahkemenin kararını Avrupa’da tanıtıp tutuklama emri çıkardılar.

O tarihlerde bazı adımlar attık, Brüksel’e, BM Genel Sekreterine mektup yazdık. “Tarafların ada dışından birbirlerini cezalandırmasına ön ayak olursanız, bu iki toplumun ilişkilerini bozabilir” dedi. Çünkü sadece birçok kişi 74 öncesine ait Rum mallarıyla ilişkili olabilir. Bu kişiler “acaba güneye geçersek tutuklanır mıyız” diye düşünebilir. Böyle bir durumda karşılıklı geçişler dahi azalabilir.

Annan Planı döneminde de mülklerle ilgili bir furya yaşandı. Bizim girişimlerimizle Avrupa tutuklama emirleri askıya alındı ancak bugüne geldiğimizde kontrolsüz şekilde mal satışı olunca Rumlar yeniden harekete geçti. Gerek AB gerekse BM nezdinde acilen girişim yapılmalıdır. Görevde bulunanların olası olumsuz sonuçları hesaplayıp, harekete geçmesi gerekir.

Bir kez ipin ucu kaçarsa hem geçişler durabilir hem de seyahatler azalır.

Derhal ve acilen Taşınmaz Mal Komisyonunu çalıştırmak ve kaynak yaratmak şarttır.

Ancak yetkililer telefon açıp geçmiş olsun demekten başka ne yaptılar.

Güney bu durumu istismar edecek önemli olan bizim ne yaptığımızdır.”