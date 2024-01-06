Birçok fırsat tepildi

Meclis eski Başkanı Sibel Siber, görevde olduğu dönemde Rum mülkleriyle ilgili birçok sorunu çözecek adımlar atmak istediğini ancak amacına ulaşamadığını söyledi.

Siber, “Maddi durumu iyi olanların Rum mallarını satın almasının önünü açmak istedik ancak hükümetten destek görmedik” dedi.

Siber şunları dile getirdi:

“Acapulco yasası olarak bilinen bir yasa var. Yasaya göre; KKTC devletine ait bir mülkü kiralamışsanız, bunu taşımaz mal komisyonu aracılığı ile 74 öncesi sahibinden satın alabilirsiniz. Eğer tapusu KKTC devletine ait değilse, bunu alamazsınız. Meclis Başkanı olduğum dönemde Salih Kayım ve birçok kişi Rum mülklerini satın almak istedi. Çünkü Rum sahibinden satın alarak, tapusunu uluslararası alanda geçerli kılmak istedi. Biz o dönem maddi durumu iyi olan ve Rumlarla anlaşan kişilerin mülk satın alabilmesi için harekete geçtik. Bir yasa hazırladık ve o dönemdeki hükümete gönderdik. O dönemin Başbakanından yazı geldi; zaten KKTC devletinin verdiği bir tapu varsa tekrar nasıl satın alabileceğini söylediler. Bu girişimizi sonuçsuz kaldı. Kendi kendimizi kısıtlayan, önümüzü kapatan durumlara düştük. Şimdi bu sorunlarla yüz yüze kaldık elimizdeki olanakları değerlendiremedik. Anlamsız yasalarla veya yasaklarla bu durumlara geldik.”

