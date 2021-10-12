‘Yasaklar’ engelledi

Cumhuriyet Meclisi üç aylık tatil sonrasında dün de toplanamazken, siyasi parti liderlerinin erken seçimle ilgili toplantısından da uzlaşı çıkmadı.

CTP lideri Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın seçim tarihi olarak önerdiği 6 Şubat’ı kabul eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner; diğer yandan yasakların hemen başlamasına karşı çıktı.

Diyalog’a konuşan Erhürman ile Özersay; Başbakan Saner’in ‘seçim yasakları’ konusunda Aralık ayından söz ettiğini belirtirken, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Her iki lider de seçim yasaklarının geç başlaması halinde iktidarın vatandaşlık, arsa ve kredi dağıtımı yapacağı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Erhürman: Amaçları yasayı değiştirmek

CTP lideri Erhürman dün tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Erhürman, hükümetin 6 Şubat’ta seçim önerisi getirirken, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ilgili maddesinde değişikliğin de aynı anda görüşülmesi talebiyle geldiğini kaydetti. Erhürman, “İstedikleri 6 Aralık’a kadar vatandaşlığa, istihdama, arazi dağıtımına devam edebilmektir. Muhalefetin de buna koltuk değneği olmasını istiyorlar. Muhalefet buna evet diyemez” ifadelerini kullandı.

Erhürman şunları söyledi:

“Bir uzlaşıya doğru gidiliyordu. Erken seçim hükümeti kurulmasını istedik. Bunun nedeni seçime salimen gitmekti. Tarihte uzlaşmaya doğru gidilirken, ‘eğer 6 Şubat’ı karar olarak Meclis’ten çıkarırsanız 48 saat içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanmak zorundasınız ‘dedik. Ve yayımlandığında ise seçim yasakları başlar. Toplantıda biz bunu hatırlattık. Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ‘hayır biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz’ dedi. Yasayı değiştirerek, 6 Aralık’ta seçim yasaklarını başlatmak istediler ve bu konuyla ilgili bizimle uzlaşmak istediler. Neden yasa, seçim günü açıklanınca yasakların devreye girmesini öngörüyor. Çünkü kamu malının seçim maksatları için kullanmasını önlemek için. Biz koltuk değneği olalım, onlar da vatandaşlıktan tutun istihdamdan tasarruf hakkını kullansınlar. Böyle bir şey olmaz.”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis'te çoğunluk desteği olmayan, nisap sorununu aşamayan, kurumların ve halkın itibarını yerle bir eden hükümetin, boyundan büyük taleplerini sürdürdüğünü savunarak, “Kimse bizden bu felaketi yaratanlara felakete felaket eklesinler diye koltuk değneği olmamızı beklemesin, bekleyemez” dedi.

Erhürman, fahiş bir seçmen artışı ortaya çıkarsa bununla ilgili de gereken adımı atacaklarını dile getirdi.

Özersay: Bir birini denetleyen bir seçim hükümeti…

HP lideri Kudret Özersay da erken seçim tarihinde bir uzlaşmaya varılacak olsa bile ülkeyi seçime götürecek hükümetin, UBP, YDP ve DP’den oluşan mevcut azınlık hükümeti olmaması gerektiğini defalarca söylediklerini, seçime teknokrat bakanlardan oluşan bir seçim hükümetiyle gidilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, Halkın Partisi olarak seçime giderken bir denetleme olmazsa kamu kaynaklarının talan edilmesinden endişe duyduklarının altını çizdi.

HP lideri Özersay şunları söyledi:

“Ocak sonu ile Şubat başı gibi bir tarih bize de uygun olduğunu söyledik.

Ya herkesin bir birini denetleyeceği bir seçim hükümeti kurulmasını ya da seçim tarihi belirlenir belirlenmez seçim yasaklarının devreye girmesini önerdik.

Toplantıda tartışma bu eksende gelişti ancak gördük ki hükümetin derdi şu; 6 Aralık’tan sonra seçim yasaklarını belirlemekmiş. Eğer seçim yasakları başlamazsa istihdam yapacaklar, biz buna müsaade etmek istemiyoruz. Ya gerçek anlamda tüm siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bir seçim hükümeti kurulur ya da seçim yasakları karar aldığımız günden başlar. Eğer seçim yasakları içerisindeyken ihaleye çıkılacaksa veya yakıt alınacaksa izin alınarak yapılabiliyor. Yardımcı da oluruz ancak ortada samimiyetsizlik var. Eğer niyetleri seçime gitmekse buna tamam demeleri gerekiyordu. Bu hükümet bizi seçime götürürse kamu kaynaklarını talan edecekleri konusunda ciddi endişemiz vardır. Kırsal kesim arazisi dağıtmaktan, işe alımlara, vatandaşlığa, taşıma izni, kuyu açma izni, hazine malı kiralaması, Kalkınma Bankası kredisi vermeye varıncaya kadar seçim yatırımı yapıp partizanlık yapacakları konusunda ciddi endişemiz vardır. Bugün seçim tarihinde uzlaşmaya yaklaşmışken seçim hükümeti kurulmasını geçtim, karar aldığımız andan itibaren seçim yasaklarının başlamasına hükümet karşı çıkıyor.”