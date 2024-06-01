Başı belada

Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan 25 yaşındaki İranlı öğrenci Saba Ghaneshirazi’nin aracında uyuşturucu bulundu.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının önceki gün saat 17.00 sıralarında tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize, öğütücünün ise parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin araştırılacağını ve beklenecek analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.