Başını yaktı

Av tüfeği taşıması ve kullanması geçici bir süreyle mahkeme tarafından yasaklandığı dönemde yaşadığı Mevlevi köyünün muhtarı Turgay Yıldız’dan tüfeği alıp, Yasemin Tunçbilek ile kaçak ava çıkan Ersin Gökçebelli herkesin başını belaya soktu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde ateşli silah tasarrufu ve taşıma suçundan yargılanan Mevlevi köyü muhtarı Turgay Yıldız 9 ay, Ersin Gökçebelli 18 ay hapis, Yasemin Tunçbilek ise 12 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan yargıç, sanıkları yargılandıkları tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, muhtar olan sanık Turgay Yıldız’ın kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini, ateşli silah kullanmaktan men edilen Ersin Gökçebelli’ye vererek, suça katıldığını söyledi.

Yargıç, Ersin Gökçebelli’nin eşi Yasemin Tunçbilek ile ava gittiğini söyledi. Ateşli silah taşıma suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve taşımaktan men edilen Ersin Gökçebelli’nin devlet otoritesini hiçe saydığını kaydeden yargıç, muhtar olan sanığın ise devlet otoritesine karşı sorumlulukları olmasına rağmen suçun işlenmesine büyük katkı koyduğunu belirtti.

Ateşli silahlarla ilgili tüm dünyada düzenlemeler olduğundan bahseden yargıç, kamu menfaati için yasal gerekliliklerin olduğunu belirtti.

Yargıç, sanık Yasemin Tunçbilek’in ise sadece ava giderek suça iştirak ettiğini, herhangi bir sabıkası olmadığını söyledi. Yargıç, sanık Gökçebelli’nin sabıkası olduğunu, sanık Yıldız’ın ise sabıkası olmadığını ifade etti.

Yargıç, sanıkların söz konusu suçları kriminal bir amaçla işlememiş olmalarını da lehlerine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanıklara ceza takdir ederek, suç katılım durumlarının ve sabıklarının ele alındığını, bu nedenle ceza takdirinde ayrıma gittiklerini belirtti.

Yargıç, sanık Gökçebelli’yi 18, Yıldız’ı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, Yasemin Tunçbilek’i ise 12 bin TL para cezasına çarptırdıklarını açıkladı.