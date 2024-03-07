Başka kimlikle ülkeye geri geldi

İnsan kaçakçılığı suçundan yargılandıktan sonra hapis cezasına çarptırılan, cezasına çektikten sonra ihraç edilen Pakistanlı Yasir Shahzad’ın 7 ay sonra kardeşine ait pasaport ile ülkeye geldiği anlaşıldı. Polise yapılan ihbar üzerine önceki gün tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru, duruşmada olguları aktardı. Polis, Yasir Shahzad’ın 18 Mayıs 2023 tarihinde ülkeden ihraç edilmesine rağmen, Pakistan'da erkek kardeşi Qaisar Shahzad'a ait pasaport ile 23 Kasım 2023 tarihinde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının alınan ihbar üzerine 5 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yakalandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, pasaportun inceleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 09:47