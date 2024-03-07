YÖDAK devrede

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlık suçundan tutuklanan, yapılan soruşturmada bir üniversiteye usulsüz kaydolarak, öğrenci belgesi aldığı tespit edilen Pakistanlı Zeeshan Shahzad, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ortaokul mezunu olan zanlının, Lefkoşa’da 2 yıl önce faaliyete geçen bir üniversiteye bin euro verdiği ve öğrenci belgesi aldığı açıklandı.

Kaza mahkemesi yargıcı, söz konusu üniversite hakkında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK ) ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinden soruşturma başlatılmasına emir verdi.

Yargıç, soruşturma emrinin söz konusu makamlara tebliğine ve sonucun mahkemeye sunulmasına da direktif verdi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının ilk etapta Lefkoşa’da sahte çalışma ön izni çıkararak, bir şahıstan 10 bin euro parayı sahtekarlıkla aldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının ortaokul mezunu olmasına rağmen, bir üniversiteye bin Euro vererek, kaydolduğu ve bir yıl süreli öğrenci belgesi aldığını belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının kayıt olduktan sonra okula gitmediğini ve hiçbir derse girmediğini söylediğini de belirtti.

Polis, bu yönde de ayrı bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Duruşmaya bakan yargıç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına, söz konusu üniversite hakkında soruşturma açılmasına ve kararın YÖDAK ile Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmesine ve sonucun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

