Maliyetler hesaplanmadı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), hükümetin et fiyatlarına ilişkin aldığı karara eleştirilerde bulunarak, alınan bu kararla kaosa kaos katıldığını savundu.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, hükümetin kuzu etinin ve ürünlerinin 550 TL’den satılmasını öngören emirnameye ve uymayanların cezalandırılacağı yönündeki açıklamalara işaret edilerek, alınan “akıl dışı” kararla, esnaf ile halkın karşı karşıya getirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada kuzunun et maliyetinin 500 TL olduğu, bunun yanında emek, iş yeri giderleri, varsa kira giderleri, elektrik, ulaşım, sağlık vb. giderler olduğu ifade edilen açıklamada, karar alınırken bunların hesaplanmadığı savunuldu.

“Hükümetseniz eğer, halkın kopmaz bir parçası olan esnafın sırtına basarak voyvodalık yapmamanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İnsanları bir birine düşürerek, kırdırarak, politika yapılmaz.” denilen açıklamada, bu kararla kasapların hızlı bir şekilde batmalarına, kapatmalarına ve suçlu ilan edilmelerine fırsat yaratıldığı ileri sürüldü.

Güney’de kuzu etinin satışının 400 TL ve kıyma satış fiyatının 270 TL olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu durumda 550 TL’yi ön görmekle halkı mı korudunuz? Üretimi mi korudunuz? Esnafı mı korudunuz?” soruları yöneltildi.

Hükümetin gücünü et fiyatını 400-450 TL, kıymayı 300 TL’ye mal etmek ve finanse etmek için kullandığı takdirde alkışlayacakları dile getirilen açıklamada, “Kim ne derse desin, bütün ağır sonuçlarıyla hükümetin zavallılığı bir kez daha ortaya çıktı.” denildi.

Açıklamada, “yaratılan kaostan dolayı kasapların satışları daha da azalırken, Güney’e kaçışların daha da arttığı” savunularak, sahtekarlık yapılmasının önü açılırken, birilerinin tekelleşmesi için imzanın atıldığı iddia edildi.

Hükümete, kararı düzeltme çağrısında bulunulan açıklamada, “Halkının et yemesini gerçekten gaile edindiysen, kısa vadede finansman yarat, uzun vadede tarım politikalarını gözden geçir.Hükümet olmak bunu gerektirir.” ifadelerine yer verildi.