Başları belada

Alayköy’de önceki sabah bölge sakini S.Ö.’nün evine ve aracına av tüfeği ile ateş açılmasıyla ilgili tutuklanan Kemal Özkan (19), Seyfi Ötüken (21) ve Ali Güden (19) dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Saldırının perde gerisinde kız meselesi olduğu açıklandı.

İddiaya göre; Kemal Özkan’ın yanına Güden ve Ötüken’i alarak, annesine ait av tüfeği ile sevgilisinin erkek arkadaşının evine ve park halinde babasına ait araca birçok kez ateş etti.

İncelenen kamera görüntüleri sayesinde yakalanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine

‘adına kayıtsız ateşli silah taşıma, tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, tasarrufu, kasti hasar, şiddet kullanma tehdidi, meskun mahalde ateş etmek suçlamaları getirildi.

Duruşmada detayları aktaran polis, 27 Şubat 2024 tarihinde saat 04.50 sıralarında Kemal Özkan’ın yanında diğer iki zanlıyı alarak, kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiğini söyledi.

Annesinin tüfeğiyle saldırıyı gerçekleştirdi

Polis, zanlı Özkan’ın annesine ait av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan balkon kapısına doğrultarak, bir el ateş ettiğini ve camın kırılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, Özkan’ın evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş ederek, kırılmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Olayda kullanılan av tüfeği ve aracın tespit edilip emare olarak alındığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüler alınması gereken ifadeler olduğunu aktararak, zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.