Miktar oldukça yüksek

Limasol’da geçtiğimiz Cuma gecesi, 43 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 22 kilo hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren Rum Narkotik Polisi ekiplerinin, şahsın evine baskın düzenlediğini ve evin oturma odasında, naylon poşetlere sarılı halde 22 kilo hintkeneviri tespit ettiğini yazdı.

Haberde, uyuşturucuya el konduğu ve şahsın Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuklandığı ifade edildi.