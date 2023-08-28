İkisi de alkollü

Gazimağusa’da alkollü sürücünün yol açtığı kazada 12 yaşındaki yaya hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, önceki gün, saat 19.15 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Kadir Cihan Cengiz, 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DZ 233 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve park halinde bulunan 34 JA 7884 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından ileri doğru savrulan 34 JA 7884 plakalı araç o esnada aracın yanında yaya olarak bulunan Muhammet Çetinten’e (E-12) çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Muhammet Çetinten, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, DZ 233 plakalı araç sürücüsü Kadir Cihan Cengiz tutuklandı.

Alkollü sürücü direğe çarptı

Öte yandan Karşıyaka'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve telefon direğine çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, önceki gün, saat 15.00 sıralarında, Karşıyaka'da Şehit Salih Özşehitoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Pauline Mary Chaplin (K-71), 250 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NB 871 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak telefon direğine çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Chaplin tutuklandı.

315 araç sürücüsü rapor edildi

Bu arada ülke genelinde önceki gün 1408 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 1 sürücü tutuklandı. 27 araç da trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,408 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu 115’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır” denildi.