432 günden beri kaçak yaşıyor

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsüne olay çıkaran Jesugbotem Ayomide Oladapo’nun ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak uzun süredir kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Ülkesine dönemediği için kriz geçirip okula zarar veren zanlının ikamet izninin 432 gün önce bittiği açıklandı.

Elektronik sistemle açılan kapılara zarar veren zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 18 Mart 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsünde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ülkesine gidemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, eğitim gördüğü üniversite içerisinde bulunan kafeteryanın elektronik açılır kapısının tek bölümüne ayağı ile defalarca vurup pervazın sökülmesini sağlayıp kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra okulun güney kısmında bulunan üniversiteye ait laboratuvarların olduğu bölüme koşarak ST binası olarak bilinen elektronik sistemle açılan kapının her iki bölümüne yumruk vurup kasti hasara uğrattığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılan zanlının 432 gündür kaçak olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.