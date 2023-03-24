Sağlık Bakanlığı: "Paramız yok"

Esengül AYKAÇ

Diyalog’un gündeme getirdiği ve halk sağlığı açısından büyük tehlike arz eden tarihi geçmiş ilaçların, atıl durumdaki bakanlık deposundan, Haspolat’a götürüp imha etmek için Türkiye elçiliği ve Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nden mali yardım talep edildiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı Müdürü Ergin Tertemiz, depoda bekletilen ve tarihi geçmiş ilaçların imhası için kaynak aktarımı beklendiğini söyledi. Gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Tertemiz, bir haftalık süre içinde sonuç beklediklerini kaydetti.

Elçilik ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nden (KEİ)’nden ilaçların imhası için kaynak aktarımı beklendiğini kaydeden Tertemiz, “TC Elçiliği ile konu hakkında yazışmalar yapıldı. Bir hafta içerisinde yazışmaların tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. Tertemiz aynı zamanda Elçilik ve KEİ’den aktarılacak kaynak ile Devlet Laboratuvarı’nın tamirinin de yapılacağını söyledi.

Kapıyı birileri kırmış olabilir

İlaçların bulunduğu deponun kapılarının açık ve ilaçların merdivenlere kadar taşmış olması, isteyen herkesin bu ilaçlara kolaylıkla ulaşmasının halk sağlığı açısından tehlike yaratırken, Tertemiz durumun farkında olmadıklarını söyledi. Tertemiz, şu açıklamada bulundu:

“Kapıların açık olduğunu bilmiyordum. Devlet Laboratuvarı’nı arayıp konu hakkında bilgi alacağım. Kapıların kapalı olması gerekiyor. Kapıyı birisi kırmış olabilir.”

Yakılarak imha edilecek

Tertemiz, “Oradaki ilaçlar imha edilecek. TC Elçiliği ile konu hakkında yazışmalar yapıldı. Bir hafta içerisinde yazışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. İmha işlemini sadece tek bir firma yapıyor. Bu firma da Gürdağ İşletmeleri’dir. Laboratuvarda bulunan ilaçlar AB tarafından desteklenen Haspolat’taki tesiste bin 200 derecede yakılarak imha edilecek” ifadelerini kullandı.