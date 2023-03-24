‘Çok şey çaldım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir şirkete ait araç içerisinden, bir adet sürüş ehliyeti ile çanta ve içerisinde muhafaza edilen 15 ABD Doları, şirket adına tahsil edilen 17 bin 793 TL, 15 Dolar nakit para ve 3 adet çek yaprağı çalındı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 42 yaşındaki Ersin Veysel tutuklandı. Zanlının araçtan çaldığı eşyaları yakarken suçüstü yakalandığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının 1 Mart tarihinde de yine Gazimağusa’da park halinde bulunan başka bir araç içerisinden 2 adet altın bilezik ile bir adet altın kolyeyi çaldığı tespit edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının karakoldaki sorgusunda, “Özellikle Girne başta olmak üzere ada genelinde çok yerde hırsızlık yaptım” dediği belirtildi.

İki ilçede hırsızlık yaptı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 22 Mart’ta saat 11.00 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bir market önündeki park halindeki araçtan, içerisinde 17 bin 715 TL ve 15 dolar ile şirkete ait 3 adet çekin bulunduğu çantayı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, konu çantayı yakmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandığını belirtti. Zanlının, suçunu itiraf ettiğini ve 1 Mart tarihinde Gazimağusa’da Ş.G. isimli müştekiye ait araç içerisinden, 52 bin TL değerinde 2 adet bilezik ve bir adet kolye çaldığını itiraf ettiğini ve özellikle Girne bölgesi olmak üzere ada genelinde hırsızlık yaptığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.