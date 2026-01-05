‘Ateşteyim’

Merit Park Hotel Letafet’te sahne alan ünlü sanatçı Çelik, yılbaşı özel konseriyle dinleyicilerine unutul-maz bir gece yaşattı.

Salonu dolduran müzikseverler, sanatçının yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkıları eşliğinde hem nos-talji dolu hem de coşku yüklü anlar yaşadı. Sahnedeki güçlü performansı ve geniş repertuarıyla geceye damga vuran Çelik, geçmişten günümüze uzanan şarkılarıyla müzik yolculuğu sundu.

Sanatçı, konser boyunca yalnızca popüler şarkılarına değil, duygusal parçalarına da yer vererek dinle-yicilerle güçlü bir bağ kurdu. Sahnedeki enerjisi ve hâkimiyetiyle dikkat çeken Çelik, “Hercai”, “Ateşte-yim” ve “Dilberim” gibi hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Dinleyiciler, bu şarkılara hep bir ağız-dan eşlik ederek geceyi coşku dolu bir atmosfere dönüştürdü.

Konserin ilerleyen saatlerinde yeni yıl temennilerini paylaşan sanatçı, 2026’nın herkes için sağlık, mut-luluk ve başarı getirmesini diledi. Letafet’in yılbaşı özel konseptiyle hazırlanan bu konser, şık dekoras-yonu, canlı performansı ve enerjik atmosferiyle gece boyunca unutulmaz anlara sahne oldu. Katılımcı-lar, etkinliği sosyal medyada ve sohbetlerinde uzun süre konuşacaklarını belirtti.



