Adres cezaevi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mahmut Mustafa ile Salih Aygın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kiraladıkları villada 169 kök hintkeneviri bitkisi, yarım kilo kenevir yaprağı, 3 gram kokain ve anastezik işlemlerde kullanılan 360 gram benzocaine bulunan zanlılar dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ahmet Bayram operasyonun 15 Mayıs 2020 tarihinde gece saat 22.00’de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Operasyonda ilk etapta Mahmut Mustafa’nın üzerinde 2 gram kokain bulunduğunu belirten polis, zanlının Karşıyaka’da kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Polis, evin üç odasında saksılara ekili toplam 169 kök hintkeneviri ile biçilmiş yarım kilo keneviri yaprağı bulunduğunu kaydetti.

Polis, evin üç odasında da bitkilerin ziraatında kullanılan ışık, havalandırma sistemleri, gübre, çeşitli tarım aletleri, plastik saksılar ile uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlı Mustafa’ya ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde de şeffaf naylona sarılı bir gram kokain bulunarak emare yapıldığını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının sorgulandığını, suçla bağlantısı olan Salih Aygın’ın da yakalandığını kaydetti.

Aygın’ın evi de arandı

Polis memuru Ahmet Bayram, Aygın’ın evinde yapılan aramada ise 360 gram uyuşturma özelliğine sahip benzocain ile hassas terazi bulunduğunu ifade etti.

Zanlıların soruşturma amaçlı 11 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme her iki zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.