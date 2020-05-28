Kahire değil Lefkoşa

Adanın en yoğun caddesi, Dr. Fazıl Küçük’te trafik ışıkları söndü, araç sürücüleri gergin saatler yaşadı

Kahire değil Lefkoşa
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Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında iki gündür yaşanan teknik sorunlar sürücülere zor anlar yaşattı. Atatürk Spor Salonu kavşağındaki trafik ışıklarında önceki gün meydana gelen arıza giderilmeye çalışılsa da sorun dün gün boyu devam etti.  Kimi zaman yanan, kimi zaman aniden sönen ışıklar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafikte karmaşaya neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile teknik ekipler dün akşamüstü arızayı gidermek için yeniden işe koyuldu. Ekiplerin müdahalesi ile ışıkların düzgün çalışmaya başladığı belirtildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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