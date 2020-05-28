Hedef belli

Başbakan Ersin Tatar, hedeflerinin ekonominin kısa süre içinde eski noktasına gelebilmesi için gereken zemini oluşturmak ve sağlıklı bir şekilde ileri gitmesinin yolunu açmak olduğunu, Türkiye ile imzalanan Antlaşma’nın buna destek sağlayacağını söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bu sabah bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

“Reel sektör için ayrılan kaynağın nasıl kullanılacağının” sorulması üzerine Başbakan Tatar şunları söyledi:

“Türkiye’nin sağladığı bir destek var ama siz elinizdeki imkânları da değerlendirmek durumundasınız. Herkesin ve tüm sektörlerin beklentileri vardır. Burada dengeli davranmak ve doğru yönetmek önemlidir. Biz ülkeyi herkesten görüş alarak yönetiyoruz. Bizim dediğimiz olacak demiyoruz. Hep birlikte değerlendirecek ve süreci yöneteceğiz. Bu kaynak önemli bir kaynaktır. Dağılımında nasıl bir süreç izlenir değerlendirilecektir. Kamu maliyesinin ülke ekonomisi için çok önemli olan kendi sorumlulukları vardır. Kamu maaşları, emekli maaşları, sosyal sigortalar, işsizlik ödeneklerinin yanında, ihtiyaçlıya, tüm bunlar sosyal adaletin parçasıdır. Reel sektör için de elbette kaynak gerekmektedir ve bu da değerlendirilmektedir.”

Kıb-Tek, Kooperatif ne olacak?

“KIB-TEK, Kooperatif” gibi sektörlerle ilgili kararlar alınması gerektiğinin söylenmesi ve bununla ilgili radikal karar almakta kararlı olup olmadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

“Biz ekonomiyi mantıkla yönetmeye çalışıyoruz. Burada hassasiyetlerimiz var. Önemli olan ekonomiyi sağlıklı bir yapı içinde ele almak turizm, eğitim, konut sektörünün büyümesini sağlamaktır. Bu gelişme olunca ekonomi büyüyecek sıkıntılar azalacaktır. Kamuya bağlı kurum ve kuruluşların etkinliğinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılması için oralarda da mali disiplinin uygulanması ve popülizme taviz vermeden yönetilmesi temennimizdir. Biz bu düşüncedeyiz. Halkın yararına olanın bu olduğu inancındayız”.