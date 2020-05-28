Lefkoşa’da polise yakın yere uyuşturucu bırakırken yakalanan Mohamed Hussein ile şüpheli hareketleri sayesinde fark edilerek tutuklanan Amar Musa yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Mohamed Hussein’in, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün yakınındaki araç park yerine gidip, bir şahsın alması için ağacın dibine uyuşturucu bıraktığı belirtildi.

Amar Musa’nın ise şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandığı kaydedildi. İki zanlının arkadaş oldukları, aralarında para toplayıp, bin 200 liraya 8 gram uyuşturucu aldıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Mohamed Hussein’in 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.45 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün kuzey kısmında bulunan araç park yeri içerisinde şüpheli halde yürüdüğünün görüldüğünü anlattı. Polis memuru, Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından fark edilen zanlının takibe alındığını ifade etti. Polis, zanlının park alanında bulunan ağacın yanına giderek, bel çantasından bir şey alıp ağacın altına attığının görüldüğünü söyledi.

Ağacın dibine bıraktı

Ağacın altında yapılan kontrolde kâğıda sarılı bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu olan bir adet sarma sigara bulunduğunu kaydeden polis, zanlının gözaltına alındığını belirtti. Polis memuru, zanlı Hussein’in emareler ile birlikte Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından teslim alındığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis memuru, zanlının kaldığı apartman dairesinde arama yapıldıktan sonra görevli ekiplerin evden ayrılırken, merdiven ayaklarında Amar Musa ile karşılaştıklarını kaydetti. Polis, ekipleri karşısında gören Musa’nın elinde bulunan sigara paketini saklamaya çalıştığını ifade etti. Polis, Musa’nın gözaltına alındığını, sigara paketinde 200 miligram, pantolonun kemer kısmında 2 ayrı paket halinde 2 buçuk gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulduklarını kaydetti.

Bin 200 liraya 8 gram

Polis, zanlıların arkadaş olduklarını, Mohamed Hussein’in 200, Amar Musa’nın ise bin TL para koyup toplam 8 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu satın aldıklarını söyledi. Polis, Amar Musa’nın satın alınan uyuşturucudan 2 gramını Mohamed Hussein’e verdiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, olayda alan ve veren konumunda olan Amar Musa’nın tutuklu yargılanmasına ve 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Sadece alıcı durumunda olan zanlı ise 10 bin TL tutarında nakit teminat ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.