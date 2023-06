Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa esnafı bayram öncesi yine umduğunu bulamadı. Uzun süredir krizle boğuşan esnaf, son bir umut beklediği bayram öncesi alışverişlerinden de hayal kırıklığına uğruyor. Kurban Bayramı öncesi çarşıda yine yaprak kıpırdamazken, esnaf “biz artık bittik” şeklinde konuştu. Kiralarının sterlin olmasından dolayı oldukça zor duruma düştüklerini söyleyen esnaf, devlete ödediği vergilerden de dert yanıyor. Esnaf, “Yerli istihdamı yapan biz küçük esnaftan personel başına vergi alan devlet, üçüncü ülke istihdamı yapan büyük esnafa da personel başına vergi indirimi yapıyor. Küçük esnafın batması için sağ olsun devletimiz de canla başla uğraşıyor” diyor.

Ne dediler

Caner Ağdaş: Bayram öncesi çarşı bomboş, ne gelen var ne giden, 1978 yılında beri burda esnafım hiç böyle kötü bir dönem görmedim. Her gün durum daha da kötüye gidiyor, aldığım ürünler rafta kalıyor, bu böyle gitmez, bir çözüm bulunmazsa esnaf batacak.

Salih Oktay: Vatandaş pahalılıktan ve alım gücünün zayıflamasından dolayı çarşıya çıkamıyor ki, herkesin derdi yiyebileceği gıda alabilmek ve borçlarını ödeyebilmek. Dövizin de yükselmesi vatandaşın işini zorlaştırıyor. Böyle bir durumda biz esnaf olarak halkın çarşıya gelerek alışveriş yapmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Böyle giderse esnaf iflas edecek.

Jale Altaş: Bayram öncesi daha hiç bir hareket yok. Alışverişe gelen kimse yok, suriçinin en eski esnafındanım, eskiden hele de bayram öncesi yemek yemeye dahi fırsatımız olmazdı. Sabah 8’den gece 12’lere kadar aralıksız satış yapardık, şimdi bayram öncesi saat 6’ya kadar bekliyoruz, kimse gelmeyince kapatıp gidiyoruz.

Hasan Özbil: Dövizin yükselmesi sterlinin 33 TL’ya dayanması bizi adeta yıktı. İş yok, bayram geldi iş yine yok. Dükkan kiralarımız sterlin ve artık ödeyemeyecek duruma geldik. Esnaf yok olmaya doğru gidiyor, acil çözüm üretilmezse yerli esnaf diye bir şey kalmayacak.

Yılmaz Parlan: Söz konusu olan ekonomik kriz değildir, artık çatı ve zemin çökmüştür. Kriz kısa sürede çözülen duruma denir, ama bizde durum farklı. Kıbrıs sorunu çözülmeden ve Avrupa Birliği kuralları uygulanmadan esnaf ve ülke düzlüğe çıkmaz. Avrupa da hatta dünya da enflasyton tek haneli rakamlarda bizde ise % 300’lerde, yani bu durum artık çatının ve zeminin çöktüğünü gösteriyor. Bir de yaz mevsimine girdik, turizm ülkesiyiz diyoruz ama çarşı da tek bir turist dahi göremiyoruz.

Tahir Toker: İnsanların alım gücü kalmadı ki, vatandaş dün aldığını bugün alamaz duruma geldi. Fiyatlarda her gün anormal değişmeler oluyor, döviz yükseliyor, bizim işler de az değil, sıfır durumda, hiç iş yapamıyoruz, durum çok kötü.

Hacı Mahmut Koruk: Bayram öncesi durum çok kötü, pahalılıktan dolayı vatandaşlar gelemiyor, kriz bir yandan, hükümet te diğer yandan bize zorluklar çıkarıyor ve çifte standartlara mağruz kalıyoruz. Yerli istihtamı yapan biz küçük esnaftan personel başına vergi alan devlet, üçüncü ülke istihdamı yapan büyük esnafa da personel başına vergi indirimi yapıyor. Küçük esnafın batması için sağolsun devletimiz de canla başla uğraşıyor.

Haldun Birsoy: Bayram öncesi çarşı da pek bir hareketlenme yok. Genel bir sakinlik söz konusu, dövizin yükselmesi herkesi etkilemiş durumda. Geçmiş yıllara göre çarşı neredeyse boş diyebiliriz, belki ilerleyen zamanlarda düzelir diye umut ediyoruz.

Aşkın Kılıç Canatan: Bizim sektörde bir hareketlenme söz konusu. Son zamanlarda gerek yerli gerekse turist olarak müşteri sayımızda artış vardır. Yaz mevsiminde bizim sektörde bu canlılık yaşanıyor.

İbrahim Küçük: Piyasanın durumu şu an iyidir, satışlarımızda bir canlılık olmuştur, şu an durumumuzdan memnunuz, tabii dövizin yükselmesi nedeniyle geçen yıllara göre bir azalma vardır ancak sektör olarak işlerimizden memnunuz diyebilirim.