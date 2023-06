Önlemler hatırlatıldı

Polis, 1 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu belirterek, yangın önlemlerini hatırlattı.

“Yakmadan önce bir daha düşün” başlığıyla açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, anız yakmak isteyen kişiler her yılın eylül ayı içerisinde Tarım Bakanlığından anız yakılması ile ilgili uygunluk raporu alması, ayrıca kaymakamlıktan “Anız Yakma Özel İzni” alması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, anız yakılmadan önce ateş yakmak ile ilgili kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

Polis ayrıca, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen “ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına” ulaşmalarını istedi.

Açıklamaya göre, ateş yakmakla ilgili kurallar şöyle:

“a) Ateş rüzgarsız ve durgun havada sabah saat 05.00–10.00 arasında yakılmalıdır

b) Ateş yakılacak arazi düz ise 6 meyilli ise en az 20 metre genişliğinde şerit olmalıdır. Açılacak şerit diri ve ölü bitki örtüsünden arınacak ve mineral toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya şerit tarımsal araçlarla sürülecektir.

c) Arazide çıkacak herhangi bir yangını etkisiz hale getirebilecek söndürmeye yarayan araç ve gereç bulundurulmalıdır.

d) Telefon ve elektrik direkleri ile ağaçların yanında ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yığılmasına ve yakılmasına izin verilmez.

e) Önlemler alınsa dahi askeri birlik ve tesislerin bulunduğu bölgeler ile elektrik santralleri ve yakıt depolarının bulunduğu çevrede kesinlikle ateş yakılamaz.”