Önemli isimler katıldı

EURO Politika dergisi ve Doğu Akdeniz Politika Derneği’nin iş birliğiyle Merit Royal Diamond Hotel'in ana sponsorluğunda bir panel düzenlendi. Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerine odaklanan panelde önemli isimler bir araya geldi.

Panelin onur konuşmacıları; Eski Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis, Dışişleri Bakanı ve Ekonomi eski Bakanı Özdil Nami, Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay’dı.

Panelin ilk konuşmacısı olan Kudret Özersay, bölgesel aktörler arası karşılıklı bağımlılık (interdependence) ve olası iş birliği alanlarını ele aldı. Özersay, doğal gaz ve benzeri konuların da dahil olduğu konulara değindi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, panelin ikinci konuşmacısı olarak söz aldı. Nami, bugüne kadar yürütülen müzakere süreçlerinden alınan derslerin neler olduğunu vurgulayarak, yeni müzakere sürecinin nasıl kurgulanması gerektiği konusundaki önemi üzerinde durdu.

Ayrıca Nami, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan karmaşık jeopolitik sorunların ve çözümlerin diplomasinin alternatif kanallarından biri olan "Track II Diplomasi"nin (arka kapı diplomasinin) diyaloğu kolaylaştırmak ve barış oluşturma çabalarını teşvik etmek amacıyla resmi olmayan, devlet dışı çabaların önemine atıfta bulundu. Bu, akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar, eski diplomatlar ve sivil toplum kuruluşları gibi toplumun sivil kesiminden bireyler veya gruplar arasındaki resmi diplomasi kanallarının önünü açmasına katkı sağlayacak gayri resmi tartışmaların önümüzdeki dönemde artması gerekliliğinin önemini vurguladı.

Müzakere süreçlerinin tıkanması

Eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ise panelin bir diğer konuşmacısı olarak (Rum tarafının gözünden) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yürütülen Kıbrıs müzakere süreçlerinin tıkanmasının nedenlerine dikkat çekti.

Panelin son konuşmacısı uzman diplomat Daryal Batıbay ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunlarını Türk-Yunan ilişkileri ve dış politikaları odağında değerlendirdi. Batıbay, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar arasındaki farkları işaret ederek, her iki taraf için atılması gereken adımlar hakkında fikirlerini paylaştı.

Panelde uzmanların ortak görüşü; yeni bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için taraflar arasında karşılıklı güvenin sağlanması, diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği yönünde. Yeni müzakere sürecinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir olması için tarafların eşit şekilde katılımı ve çıkarlarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de bölgesel aktörler ve enerji’ iş birliği ise panelde önemli bir konu olarak ele alındı.

Panelistler, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının doğru yönetilmesinin, bölgesel istikrarın sağlanmasına ve iş birliği potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Bölgesel aktörler arasında diyalog, müzakere ve uzlaşma yoluyla iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.