Bu yıl 45’incisi düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali sürüyor. Festivalin ilk gecesinde sahte alan “Grup Otantik” Güzelyurtluları coşturdu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Grup Otantik, Festival Parkı’nı ziyaret edenlere "müzik ziyafeti" yaşattı. Grup solisti Mustafa Kutbittin eşliğinde Kıbrıs şarkılarının yer aldığı konsere vatandaşlar da oynayarak eşlik etti. Konserde; “Mağusa Limanı”, “Dillirga” gibi şarkılar da yer aldı. Festival 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023, 09:24