Kuzunun fiyatı 13 bin lira

Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı öncesinde sipariş almaya başlayan kasaplar, bu yıl satışların yok denecek kadar azaldığını söylüyor. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu kasaplar; satışlardaki düşüşü ekonomik krize bağlarken, kuzu fiyatının 12-13 bin liradan başladığı ifade ediliyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise ülkede yaşanan ekonomik krizin izlerinin hayatlarına yansımasının derin olduğunu, ev ihtiyaçlarına zor yetiştiklerinden dolayı kurban kesemeyeceklerini ifade etti.

Ne dediler:

Azmi Erkasap (Kasap):

Et fiyatları 430 TL’den 370 TL’ye düştü ancak insanları güneyden et almaya alıştırdıkları için işlerimize bu düşüş pek yansımadı. Kurban Bayramına sayılı günler kalsa da geçen sene 40 civarında sattığım kurbanlık bu sene henüz 15 tane. Çok fazla insan kurbanlık fiyatı soruyor ancak baktığımızda fiyat soran 60’dan fazla insan var ve bunların sadece 15’i kurbanlık alacak. Geçen yıl kurbanlık kuzu 80 dana ise 60 TL kilosu satılırken bu sene kuzu 170-180 arası dana ise 130 TL’den satılıyor. Daha önceki senelerde büyük baş kurbanlık da satarken bu sene hiç kimse büyük baş kurbanlık sormadı. Fiyatlardaki artışlar nedeniyle geçen seneki işlerimizin yarısı kadar iş yapmış durumdayız”

Ahmet Kamkam (Kasap):

Kurban Bayramı dolayısı ile kurbanlık siparişi veren müşterilerimiz vardır. Kurbanlıklar bu sene kuzu kilosu 160 TL dana ise 120 TL kilosu şeklinde satılıyor. Bu yıl geçen yıla göre daha az olsa da talep vardır. Geçtiğimiz yıl kuzunun kilosu 65 TL dananın kilosu 50 TL’den satılıyordu. Şu ana kadar 13-15 civarı büyükbaş siparişi, 20 kadar da küçükbaş kurbanlık siparişi aldım. Tabi bu sayının daha da artacağını düşünüyorum, çünkü her sene gelip benden kurbanlık alan daimi müşterilerim henüz gelmedi. Her şey de olduğu gibi bu sektörde de her sene bir önceki yılı arar durumdayız.

Mustafa Altınoluk:

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı ve bu bayram kurban keseceğim. Bu yıl canlı kurbanlık fiyatlarının kilosu 190 TL söyleniyor. Geçtiğimiz sene yine kurban kesmiştim. Büyük baş kesimi yapmıştım ve 35 bin lira 7 ortak kurban kesmiştik. Bu sene yine kestiğimiz kurbanı ya hayır kurumuna ya da kendimiz dağıtacağız. Geçtiğimiz yıl kilosu daha uygun fiyata alıyorduk ancak bu yıl fiyatları çok yükseldi. Dini bir vecibe olduğu için bu bayram yine kurban keseceğiz.

Levent Baykara:

Kurban Bayramı yaklaştı ancak bu bayram imkânımız olmadığı için kesemeyeceğiz. Ben daha önce büyük baş hayvanı kestiğimde 20-25 bin liraya buluyordum ancak şu an 100 binlerden bahsediyorlar. Ortak olup kurban keserdik ancak bu bayram ne ortak kurban ne de küçükbaş hayvanı kesemiyoruz. İmkânım olsa bu pahalılık olmasa küçükbaş olsun keserdim. Bayramda evde oturacağız, pek bir şey yapabilecek gibi görünmüyor en fazla ailecek denize gideceğiz.

Hilmi Ataser:

Ben her yıl kurbanımı Afrika’ya gönderiyorum. Bu yıl yine öyle yaptım ve kurbanımı Afrika’ya gönderdim 2 bin 750 lira ödedim. Bu sene kurban fiyatlarına bakıldığı zaman çok yüksek olduğunu ve bir kurbanlık kuzunun fiyatının 12-13 binden aşağıya olmadığını görüyoruz. Kurbanlıklar bu sene insanların bütçelerini zorlayacaktır. Herkesin gücü kurban kesmeye yetmiyordur.

Teter Sevil:

Kurban Bayramı yaklaştı ve maalesef bu sene kurban kesemiyoruz. Maddi yönden gücümüz olmadığı için kurban kesemiyoruz. Daha önce kurban çok kesiyordum. 2 bin 500 ile 3 bin arası kurbanlık kesiyorduk ancak bu sene maalesef 13-14 bin lira olduğu için kurban kesemiyoruz. 13 bin lira olan kurban fiyatları aile bütçemi sarsıyor. Bu bayramda elimden uzak sıradan bir gün gibi bir bayram geçireceğiz. En son geçen yıl kurban kesmiştik ancak bu yıl pek de böyle bir şey mümkün olmayacak.

Sevim Barburoğlu:

Kurban Bayramı yaklaştı ancak bu bayram kurban kesemeyeceğiz. Daha önce her bayramda kurban keserdim ancak bu bayram aile bütçemiz buna pek olanak sağlamıyor. Öte yandan hayvanlardaki hastalık nedeniyle kurban kesmeye de korkuyoruz. Daha önce bin liraya aldığımız kurbanlık bu yıl 6-7 bin lira oldu.

Mustafa Doğruca:

Kurban Bayramı yaklaştı ve bu bayram yine kurban kesmeyi düşünüyorum. Geçtiğimiz bayramlarda da kurban kesiyorduk ve geçen seneki fiyatı 6 bin TL olan kurbanlık bu sene 13-14 bin liraya yükseldi. Asgari ücretin yerlerde dövündüğü bir zamandayız ve kurbanlığımızı ne yazık ki kesemiyoruz.

Mustafa Berk:

Dinimizce kurban kesmek zengin olana düşüyor ve herkes hele ki bu pahalılıkta kurban kesemeyecektir. Ben de kurban kesme gayretinde olacağım. Ev yapıyorum ve aşırı bir borç olduğundan kurban kesmeye gayret göstereceğiz. Kurban kesme gücü bulunanlar kurban kesmek zorundadır. Ancak dar gelirli vatandaşlar kurban kesmek için kendilerini zorlamamalıdır.