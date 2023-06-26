Yunanistan’da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçsuz kalması sonrası 35 gün sonra dün yeniden yapılan seçimde, ilk sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi (YDP) oyların yüzde 40,5'ini alarak 157 milletvekili çıkardı ve Parlamento'da çoğunluğu sağladı.

YDP bu sonuçla tek başına hükümeti kurabilecek.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) oy oranı ise yüzde 18'in altında indi.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) yüzde 12,3, Komünist Parti (KKE) de yüzde 7,6 oy alarak Parlamento'ya girmeyi garantiledi.

Yunanistan'da seçim barajı yüzde 3.

İlk sonuçlara göre 300 üyeli Parlamento'ya 8 parti girecek.

Bu partiler arasında aşırı milliyetçi Ispartalılar Partisi ve lideri İlias Kassidiaris'in cezaevinde olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'yle, milliyetçi siyasi hareketler Zafer ve Helen Çözümü partileri de bulunuyor.

Altın Şafak Partisi lideri İlias Kassidiaris, suç örgütü kurduğu suçlamasıyla yargılandığı davada mahkum olmuştu.

YDP, 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yüzde 41’e yakın oy almış ancak nisbi seçim sistemi nedeniyle 146 milletvekili çıkarmış ve Parlamento'da çoğunluğu sağlayamamıştı.

Başbakan Miçotakis bu nedenle istediği gibi, tek başına hükümeti kuramamıştı.

Dünkü seçimde ise nisbi seçim sistemi değil, birinci çıkacak partiye daha fazla avantaj sağlayan yeni bir sistem uygulanmıştı.

