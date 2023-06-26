Öncelik güvenin artırılması

Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anke Schlimm Politis’e Kıbrıs sorunu, Türkiye-Almanya ilişkileri ve enerji konularına değinen açıklamalarda bulundu.

Gazetenin “Almanya Kıbrıs Sorununda Esneklik ve Tavizler İstiyor” başlığıyla aktardığı söyleşide Schlimm, Kıbrıs sorununda müzakerelerinin yeniden başlaması için müdahil tarafların cesaret ve arzusunun şart olduğunu belirterek, Almanya’nın Ada’daki herkesin birbirine güven geliştirmesine katkı koymaya ve yardıma hazır olduğunu söyledi.

Bu prosedürde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum topluları arasında güven inşa edilmesini önemli bulduklarını söyleyen Schlimm “müdahil tarafların istediği bu ise Almanya, BM himayesi altında müzakere sürecine destek vermeye hazırdır” dedi, özetle şunları ekledi:

“Son günlerde bana, eski Şansölye Angela Merkel’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasında rol oynayıp oynamayacağı sıklıkla soruluyor. Adı Kıbrıs medyasında dile getirildiyse de Merkel’in ya da başka birinin adının, Şansölye Olaf Scholz ile Başkan Hristodulidis’in görüşmesinde görüşülüp görüşülmediği yorumunu yapamam.”

Schlimm “Almanya iki toplumlu programların iki toplum arasında güven inşa edilmesinin önemine inanır” dedi ve bu noktada Almanya’nın desteklediği ve desteklemeye devam edeceğini söylediği “Imagine” ve “Songbird” programlarına atıfta bulundu. Schlimm iki toplumun ticaret aracılığıyla yeniden yakınlaşması fikrinin birçok kez başarı ile denendiğini, dolayısıyla dikkatini, iki tarafın şirket ve girişim birlikleri arasındaki teması kolaylaştırmaya verdiğini anlattı.

Sorunların çözümü için diyalog

Gelecekte BM’nin katılmadığı, AB’nin aktif katıldığı müzakereler olup olamayacağı sorulan Schlimm “Tekrar vurguluyorum. Almanya Kıbrıs sorununa BM parametrelerine dayanan kapsamlı bir çözüme bağlılığını sürdürüyor. İki devlet çözümü kabul edilmez” dedi, özetle şunları söyledi:

“Başkan Hristodulidis hükümetinin, AB’nin çıkmazın çözülmesine daha aktif ve özlü katılım sağlaması önerisini sundu. Türkiye’deki seçimlerden sonra, bütün müdahil tarafların esneklik göstermesi ve ilerleyebilmemiz için taviz vermeye niyetli olması önemlidir. Gelecek adımları ve BM’den ve AB’den beklentilerin neler olduğunu daha iyi anlamayı bekliyoruz. Almanya Kıbrıs sorununun çözümünü, bunun da ötesinde, Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ilişkilerini destekliyor. Bölgedeki sorunlar ancak diyalog ve uluslararası hukuk yoluyla çözülebilir. Şansölyemizin de dediği gibi bu Kıbrıs ile Türkiye ilişkileri için de Avrupa’nın tamamı için de geçerli.”Türkiye ile çok yakın ortaklık ilişkileri var

Schlimm, Almanya ile Türkiye’nin ikili düzeyde ve NATO müttefikleri olarak çok yakın ortaklık ilişkileri olduğuna işaret ederek ikili ilişkilerinin yegâne unsurlarından birinin de Almanya’da, kökleri Türkiye’de bulunan 3 milyon kişi yaşıyor olması olduğunu kaydetti.

Schlimm şöyle devam etti:

“Yakın ortaklar olarak Türk halkı, yıkıcı depremlerin sonuçlarının göğüslenmesinde sürekli yardım ve desteğimizi hesaba katabilir. Almanya ve Türkiye, görüşlerimizin farklı olduğu konular da dâhil geniş bir konu yelpazesinde açık ve samimi diyalog yürütüyor Almanya, Türkiye ile görüşmelerinde Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm için tam bağlılığını vurguluyor. Bunun paralelinde, bütün müdahil tarafların BM himayesi altında prosedürün yeniden canlanması için esneklik ve siyasi taahhüt vermesi gerekir.”